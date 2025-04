El sincero descargo de Juana Repetto, sobre su separación: “Es doloroso, se cae todo lo que uno idealiza”

A través de un extenso descargo en las redes sociales, Juana Repetto reveló este jueves los motivos detrás de su separación de Sebastián Graviotto, con quien se casó hace un año y medio y tuvo a su segundo hijo, Belisario.

En una serie de videos que subió a sus historias de Instagram, luego de que en el programa LAM se confirmara la ruptura, la actriz contó cómo se siente y despejó dudas en relación con las circunstancias que llevaron a la ahora expareja a tomar la difícil decisión.

“Me cuesta un poco hacer este comunicado porque si bien estoy acostumbrada a compartir mi vida porque siento que puede aportar algo, en este caso, la separación no le aporta nada a nadie y por eso me cuesta más”, expuso primero. Y explicó que la relación no se terminó por una situación puntual ni por terceros en discordia, sino por una decisión conjunta basada en el bienestar de sus hijos. “Por esto está bueno contar esto y que se dejen de hablar tantas pavadas”, opinó.

“Ayer lo primero que quise aclarar fue que no me dejaron, cuando vi los títulos que me mandaban, lo primero que me salió fue aclarar eso”, subrayó a continuación, despejando los rumores que señalaban que fue Graviotto quien habría decidido dar el paso. “No quiero entrar en detalle de cómo fue la situación, pero medio país está dándome su pésame por Instagram como si estuviese tirada en el piso, llorando y deprimida. Y no es real. Estoy bien ”, aseguró.

Repetto y Graviotto se separaron un año y medio después de celebrar su fiesta de casamiento foto: Fabián Heredia de Punto Avi

La decisión, según detalló, fue tomada con absoluta convicción. “Estoy convencida de que esta decisión es la más adecuada, la mejor para los chicos, que son la prioridad absoluta. Para que ellos estén bien, nosotros tenemos que estar bien. Por eso estoy convencidísima de que esto es lo correcto”, afirmó.

A pesar de mostrarse firme y entera, Repetto no evitó hablar sobre las emociones complejas que la atraviesan: “Es un proceso duro, doloroso, difícil, con momentos de angustia y frustración . Se cae todo lo que uno deseó e idealizó durante toda una vida. Por eso por más seguro que uno esté en su decisión, no deja de ser doloroso. Es un proceso que va a haber que transitar, y lo estamos haciendo de la mejor manera posible, acompañando a los chicos”.

La actriz explicó que el anuncio formal lo hicieron el pasado sábado a sus hijos y que ahora comenzarán una nueva etapa: “Tendremos que ponernos de acuerdo en este nuevo formato de familia, tratando de encontrarle la vuelta, de ponernos de acuerdo, lo cual no siempre es fácil, por eso también es que nos estamos separando, pero con mucho amor y con firmeza, sobre todo, por los chicos”.

“Lamento que esta noticia sea tan poco jugosa e interesante, y que esta separación no tenga fuegos artificiales ni mucha más tela para cortar. No hay mucho más que hablar porque no ha pasado más que esto, más que dos personas que no estaban funcionando bien como pareja”, expresó la hija de Nicolás Repetto finalmente.

La también influencer agradeció, además, el apoyo recibido por sus seguidores. “Voy a seguir con la mejor de las ondas, me seguirán viendo acá en las redes mostrando mis looks y las cosas que comparto. Les quiero agradecer mucho por estar del otro lado. Estoy recibiendo mensajes hermosísimos. Para mí esto es un laburo y, que sea redituable, depende de ustedes, que están siempre compartiendo y dando un like”.

Distracciones para seguir adelante

Por otro lado, antes de su descargo y cuando ya empezaba a sonar la noticia de su separación, Repetto mostró en redes imágenes de una nueva distracción que le estaría sirviendo de apoyo para canalizar el proceso emocional que atraviesa: la cerámica.

“Nuevo hobby desbloqueado”, escribió la actriz en una publicación, acompañando la frase con un video en el que se la ve concentrada mientras trabaja sobre su segunda pieza. Con humor, también escribió junto a un posteo en el taller la frase: “¿Se viene la pyme?”.

Aunque la artista está dando sus primeros pasos en esta disciplina, la obra terminó siendo muy elogiada por sus seguidores, que destacaron el talento oculto de la hija de Reina Reech y Nico Repetto.

