Turco García: “A Diego lo secuestraron”

De vacaciones en Mar del Plata junto a su mujer Mariela, el Turco García hizo un balance sobre su año. “Hubo sentimientos encontrados porque mucha gente estuvo triste y encerrada y a mí me fue tan bien en MasterChef. Soy un agradecido. Había firmado contrato para sumarme a Bailando por un sueño, que no se hizo, y apareció esto. Iba a decir que no porque no sé ni prender la hornalla, pero mi mujer insistió y fui. No me imaginaba que le iba a caer tan bien a la gente. Yo soy igual en la tele que en la vida. El cariño de la gente siempre fue lindo, pero esto superó todo”, contó en Hay que ver, en elnueve.

El Turco también habló sobre su gran amigo, Diego Armando Maradona y contó que la última vez que lo vio fue justamente en Mar del Plata, cuando jugaron Gimnasia y Aldosivi. “Hablamos de fútbol más que nada. Estuve esperándolo en el hotel y pude verlo. Pero era difícil comunicarse con él: he tenido hasta siete teléfonos de Diego y siempre se lo cambiaban. Yo creo que Diego estuvo secuestrado. Tengo un audio de él que me decía que cuando pasara todo nos íbamos a juntar a comer una carne. Fue así: le mandé un mensaje, después de un rato me contestaron con unas palabras que no eran de él. Me di cuenta y le pedí un audio, y siete horas más tarde me lo mandaron. Imagino que le pidieron que me lo mandara cuando lo despertaron y estaba normal. Creo que a Diego le sacaron de al lado a la gente del fútbol desde que se fue (Guillermo) Coppola. Y ahí empezó a decaer. Yo creo que él no sabía que le bloqueaban los teléfonos y se lo cambiaban”.

Según el exjugador de fútbol, a Diego “lo puso mal la pandemia, el encierro y que no estaba cerca de gente del fútbol, y además le daban muchos medicamentos y no podía ni hablar. Le gustaba hacer jueguitos hasta con una tapita. En el velorio, Dalma me dijo que pensaba que se levantaba la tapa del cajón y Diego salía caminando, porque nos tenía acostumbrados a eso. Quiero que se sepa la verdad porque su muerte era evitable. Los autores de ese secuestro se van a saber, no estuvieron en el velorio y que no digan que Claudia no los dejaba entrar. A Maradona lo tenían todo el tiempo dormido. Algo raro hay y a la larga se va a saber”.

LA NACION

Conforme a los criterios de Más información