U2 en Argentina: qué se sabe de los precios de las entradas y cuándo salen a la venta

U2 vuelve a la Argentina con show único después de 10 años. La banda irlandesa tocará el 23 y 25 de marzo de 2027 en el estadio River Plate y sus fans ya se preguntan cómo comprar las entradas y de cuánto es el precio. Conocé en detalle todo lo que tenés que saber.

U2 regresa en marzo a la Argentina (Fuente: All Access)

Dónde comprar las entradas para ver U2 en Argentina y cuánto cuestan

Las entradas para los dos recitales de U2 en River se venderán exclusivamente a través de All Access. La preventa para clientes Santander Visa comenzará el miércoles 21 de octubre, a las 10, con el beneficio de seis cuotas sin interés.

La venta general se habilitará el viernes 23 de octubre, también a las 10, a través de la misma plataforma.

U2 viene a presentar su nuevo disco: "Carnaval De Luz" Archivo U2

Hasta el momento no se confirmó el precio de las entradas, las cuales estarán disponibles en la preventa exclusiva. Los interesados deberán esperar hasta la semana próxima para tener conocimiento de ello.

La visita llegará después del lanzamiento de Carnaval de Luz, su decimosexto álbum de estudio, previsto para el 13 de noviembre. Será su primer disco de canciones inéditas desde Songs of Experience, de 2017, y tendrá una marcada presencia del español.

El grupo, que acaba de cumplir 50 años de trayectoria, ya presentó dos adelantos, “Street of Dreams” y “Silencio”, cuyos videos fueron filmados en la Ciudad de México.

Además de la presentación de sus nuevos temas y del recorrido que harán por sus grandes éxitos, el show, que cuenta con la producción de DF Entertainment, tendrá un invitado especial: Beck.