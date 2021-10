En una noche donde la política fue el plato principal en La Noche de Mirtha (eltrece), uno de los invitados a la mesa de Juana Viale comparó al recientemente nombrado jefe de Gabinete, Juan Manzur, con el personaje de la novela de Telefe, el Dr. Milagro.

Durante el programa de este sábado el doctor Fernando Cichero, jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular en el Hospital Fernández, lanzó una chicana contra el funcionario al manifestar irónicamente: “Manzur es el Dr. Milagro, terminó con la pandemia”.

Un invitado de Juana Viale criticó con ironía a Juan Manzur: “Parece el Doctor Milagro”

En ese momento, Juana Viale no entendió que los dichos del profesional eran en referencia a una comparación del político tucumano con Ali Vefa, un personaje ficticio de la novela Doctor Milagro, transmitida por Telefe. Lejos de mencionarlo por las hazañas que consigue el personaje de la serie a lo largo de cada capítulo, el jefe de cirugía utilizó la ironía para transmitir un mensaje muy crítico.

Además, hizo hincapié en cómo hizo su fortuna el político: “Yo trabajo desde los 14 años, soy cirujano cardiovascular y trabajo en tres universidades. No tengo ni auto cero kilómetro. Me gustaría saber cómo él se compró la fábrica de aceitunas más grandes del país. Es multimillonario el colega. No puede tener tanta plata, no es gente transparente”.

El doctor Fernando Cichero, médico cirujano invitado a la Noche de Mirtha Legrand Twitter @mirthalegrand

No es la primera vez que Cichero hace esta comparación con el nuevo jefe de Gabinete del presidente Alberto Fernández. En los días siguientes al nombramiento de Manzur, el doctor participó de una entrevista en + Realidad (LaNación+), y se opuso a las medidas anunciadas por el político, que relajaban las medidas de cuidado y distanciamiento social frente al Covid-19.

La crítica del jefe del Servicio de Cirugía Cardiovascular en Hospital Fernández, Dr. Fernando Cichero a Juan Manzur Twitter

“¿Sabés cómo le dicen a Manzur? Doctor Milagro, porque llegó y se acabó la pandemia. Lo hubiéramos llamado antes. Llegó y dijeron que ya no hay más pandemia. Es una barbaridad”, expresó el médico en esa entrevista.

Tajante, el doctor Fernando Cichero dijo que su hermano murió en pandemia Twitter

La postura del doctor Cichero va más allá de lo político. Su bronca e indignación pasan al plano personal por un durísmo momento que vivió durante la pandemia, que aún no acaba: la muerte de su hermano.

En ese reportaje hizo hincapié en que él no pudo despedir a su hermano por los protocolos vigentes, mientras en la Quinta de Olivos el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez recibían “Visitas Vip” cuando en todo el país estaba restringida la circulación y prohibidas las reuniones sociales.

Un invitado al programa de Juana Viale arremetió contra el jefe de Gabinete, Juan Manzur Instagram

Cichero explicó a La Nación + además a cómo veía la situación actual de la pandemia y el especialista sentenció: “Si uno se maneja con números, todos los países que vacunaron a más del 50% de la población bajaron drásticamente no tanto la cantidad de internados pero sí la de fallecidos, pero ahora estamos viendo que hay un rebrote con la variante delta, hay muchos infectados, pero sigue habiendo pocos fallecidos porque la mayoría están vacunados”.