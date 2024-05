Un mendocino presentó un plato nacional en MasterChef Australia y sorprendió a todos

Escuchar

Hace once años se estrenó la primera edición de MasterChef, en Madrid, España, y fue tal el impacto que generó que distintos países del mundo adoptaron el formato. Pese a que Argentina lo realiza cada año, un mendocino se anotó a la competencia de Australia, pero no fue eso lo que más llamó la atención, sino el plato bien nacional que cocinó.

Juan De la Cruz sorprendió al jurado con sus habilidades para la cocina (Foto: Instagram/@delacruzcooks)

Juan De la Cruz Torales tiene 39 años, vive en el país oceánico desde hace un tiempo y se dedica a crear juegos de mesa. No obstante, la gastronomía es una de sus pasiones, así que decidió probar suerte en el ciclo de cocina y no le fue nada mal.

Para su debut, el joven preparó humita con chipa, algo que dejó encantados a los grandes especialistas de cocina de aquel país, quienes juzgaron su plato. Pero antes de la degustación, el participante nacido en Godoy Cruz, provincia de Mendoza, que además es músico, comunicador y conductor de televisión, introdujo: “Mi sueño fue armar un plato que pudiese mostrar estas bellas comidas, no solo de Argentina, sino de toda América del Sur”.

Los platos con los que Juan De la Cruz cautivó al jurado de MasterChef Australia (Foto: Instagram/@delacruzcooks)

Y completó. “¡Estoy orgulloso de lo que somos y lo que comemos!”. El video que se viralizó lo muestra sirviendo humita con chipá, pero hay otro adelanto de un nuevo capítulo en el que se lo ve preparando empanadas fritas.

Luego de probar el plato, la periodista y crítica gastronómica Sofía Levin le dijo: “Esa es la comida por la que viajaría a tu país. La dulzura de ese maíz de las humitas es simplemente preciosa. Allí también está lo ahumado. Increíble. Quiero volver a entrar con una cuchara en este plato, una y otra vez. Absolutamente, me encanta, bien hecho”.

Por su parte, el cocinero australiano Andy Allen indicó: “Esta es una comida realmente especial porque tiene un sabor rotundo. Abrir el pan y observarlo muy pegajoso con el queso y luego soparlo en esta papilla de maíz poderosa. Has superado absolutamente este desafío”.

Después se deleitaron con las empanadas con chimi, un plato bien argentino que enloqueció a los jueces, quienes dieron su veredicto: “Juan, sos el participante a vencer”.

Los platos con los que Juan De la Cruz cautivó al jurado de MasterChef Australia (Foto: Instagram/@delacruzcooks)

Más tarde, Juan comentó el posteo que subió la cuenta oficial de Instagram del programa. “¡Guau, qué manera de empezar esta competición! Gracias ¡Espero estar haciendo que mi familia y mi país estén orgullosos! ¡Gracias de nuevo por sus hermosas palabras! ¡Me hicieron emocionar!”, escribió.

Desde su perfil, el cocinero amateur publicó una imagen de las empanadas, con una mini reflexión. “Estoy tan agradecido de haber tenido la oportunidad de compartir mi plato favorito, empanadas con chimichurri. Mi sueño alimenticio comenzó con la idea de compartir mi cultura a través de mis recetas con el mundo. También quiero mostrar recetas con alternativas para personas con alergias, enfermedades y requisitos dietéticos que no les permitan disfrutar de tantos platos”, comenzó diciendo.

Y completó: “El año pasado descubrí que mi pareja es celíaca, y es peligroso si come gluten, así que he creado todos mis platos y recetas usando harinas e ingredientes alternativos. ¡Estoy tan feliz con esta plataforma que me permite expresar quién soy, pero que también muestra mis recetas soñadas que espero ayudarán a mucha gente alrededor del mundo!”.