Escuchar

Wanda Nara presentó este jueves su nuevo tema musical, “Money”, desde Buenos Aires. Según adelantó la mediática, se quedará en la Argentina hasta el domingo 24 de marzo. En su visita exprés, realizó una aparición pública durante el lanzamiento y habló con la prensa. Con entusiasmo y proyectos a futuro, aseguró que volverá a conducir MasterChef (Telefe) a mitad del 2024. Acerca de su trayectoria como cantante, adelantó que le ofrecieron hacer colaboraciones y conciertos en los estadios más reconocidos del país.

Nara se encuentra en su mejor momento artístico. Luego de sus altibajos en los medios, la empresaria de cosméticos no solo triunfó en El Bailando de Italia, sino que brilló como conductora en el canal de las pelotas. A pesar de su difícil diagnóstico médico, se encaminó en otro desafío, con el que decidió probarse como cantante con gran aceptación de la gente.

En diálogo con LAM (América TV) adelantó que volverá a ser conductora del programa de cocina y especificó que este viernes se reunirá con la producción de Telefe para acordar la fecha de su regreso. “Creo que va a ser a mitad de año”, aclaró y continuó: “Vuelvo al país en mayo”.

De inmediato, reveló que para agosto le ofrecieron hacer shows en algunos de los teatros y estadios más emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires. “Está todo medio cerrado. Vamos al Gran Rex, al Luna Park y al Movistar Arena”. Sin embargo, insistió: “Vamos a ver”.

En cuanto a su despegue como artista musical, contó algunos de los cruces que mantuvo en su inicio con los productores y directores, a quienes les dejó en claro cuál era su camino en este rubro. “El equipo mío me había propuesto empezar en un canal de YouTube, que yo no tenía seguidores, de arrancar con alguna colaboración. Pero yo quería arrancar sola. Ellos me dijeron que no, que era difícil, que no era de un día para el otro como las historias de Instagram, que de la noche a la mañana tenés tres millones de visualizaciones”, se sinceró.

“Era re jodido empezar en YouTube, pero bueno: ‘quiero sola’ decía yo. Y ahora empezaron al revés, a contactarme un montón de cantantes y yo pregunto: ‘¿Qué? ¿Conoce mi música?’. Son grosos mal y me escriben y me dicen que les encanta ‘Bad Bitch’”, agregó Wanda, quien decidió hacer todo a su manera, a pesar de las recomendaciones que recibía.

Sobre las críticas que le llegaron desde su rol en MasterChef hasta la actualidad, aseguró que no fue fácil aceptar los comentarios y el odio, pero sí logró sortearlo: “A mí me mataron cuando iba a conducir. Fue una cosa impresionante el hate que tuve antes de empezar. No había dicho ‘buenas noches’ que ya me estaban matando. Después bueno, la gente compra o no compra. Le gusta o no le gusta”.

Los próximos temas que estrenará la empresaria son todos de su propia autoría: “Tóxica”; “Amor Verdadero”, en dedicatoria a Mauro Icardi y “Milano”, que será completamente en italiano.

Hacia el cierre, habló del apoyo que recibió por parte de su esposo y remarcó que poco a poco aceptó que debía permanecer más tiempo separado de ella por su trabajo como futbolista del club Galatasaray. Incluso, durante la grabación del formato de cocina, él estará en Turquía y ella en la Argentina.