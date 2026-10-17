Un participante de MasterChef Junior publicó un video con lágrimas en los ojos y pidió que dejen de insultarlo en redes

Durante el primer episodio de MasterChef Junior (Telefe), el programa que lleva a los niños a mostrar sus talentos en la cocina, se vivieron momentos de suma emoción. Y es que los participantes tienen entre 9 y 13 años, y ninguno de ellos es conocido o pertenece al mundo del espectáculo. Sin embargo, al momento de las devoluciones, el llanto de Ámbar fue el que más sensibilizó a los espectadores. La niña le explicó a Vero Lozano que temía por su eliminación, debido a que junto a su compañero, Toto, no habían tenido buena comunicación durante su trabajo en equipo. Y lo que más cuestionó el público fue que el pequeño mandó al frente a la niña, al decir que la hamburguesa, la cual le dijeron que quedó gruesa, la había hecho ella.

Rápidamente, las redes sociales estallaron en mensajes de odio contra Toto, tanto en X como en su perfil de Instagram manejado por la familia. “Re mal compañero ese Toto jajaja”; “Si tenés que elegir el primer eliminado, ¿quién sería y por qué, Toto?” y “Mal compañero ese pibito Toto, muy botón”, fueron algunas de las reacciones más virales.

El incómodo momento que vivió Ámbar con Toto en la devolución de MasterChef

Si bien el niño de 9 años no usa las redes sociales, le pidió a su mamá leer las reacciones de su debut en televisión y lo que vio lo afectó totalmente. Muy triste por la imagen que había dado, decidió grabar un video para pedir que paren de tirarle “hate”. “Hola, ¿cómo está, comunidad? Tengo que decirles algo, que es que yo quería ver las repercusiones del programa, cómo estaba yendo, aunque no tengo acceso a las redes sociales, pero me di cuenta de que está todo mal", comenzó Toto mientras trataba de contener las lágrimas.

“Me están heateando y la verdad que me está afectando mucho. Yo ya le pedí disculpas a Ámbar, pero si no se hizo público, me gustaría pedirle disculpas ahora. Pero no me gusta que me hagan hate. ¡Por favor, pueden parar de hacerlo! Acá detrás hay una persona, solamente se ve esto de mí“, añadió ya quebrando, mientras levantaba su mano y hacía un gesto de mínimo con sus dedos.

Toto dejó un mensaje de disculpas con la cuenta que le crearon sus padres para el programa (Foto: Captura de pantalla Telefe)

Su mamá también se expresó y volvió a remarcar que si bien Toto no cuenta con redes propias, como cualquier otro participante quería saber qué pensaba el público de él y, al ver las reacciones, se angustió muchísimo. “Soy su mamá. Él no maneja redes ni tiene teléfono. Quiso ver la repercusión de su participación en Instagram (no en X), muy alegre, esperando ver mensajes lindos. Y cuando vio que no, me pidió enviar ese mensaje. Ya está expuesto desde el día 1 que empezó un reality”, señaló.

La respuesta de la mamá de Toto al hate (Foto: Captura de pantalla de X)

Aunque muchas personas se pusieron del lado de la familia, muchos otros siguieron atacándolo. Por ejemplo, un usuario escribió: “¡Qué lo eduquen bien en la casa! El pibito muy, pero muy maleducado. Claramente tienen que criticar a los padres, no a él, eso sí“. Por lo que la madre del menor le respondió: ”Hola, Lucas. Toto es por lejos el nene más educado que conozco. Tiene AACC (Altas Capacidades Intelectuales) y por este motivo y los nervios quiso ‘justificar’. Se acercó a darle un abrazo a Ámbar mientras lloraba y también le dijo palabras lindas, pero eso no lo mostraron. Duele ver esto".

La madre de Toto aseguró que le hizo pedir perdón a su hijo también privado a Ámbar (Foto: Captura de pantalla de X)

Además, en relación al hecho de que Toto expuso a Ámbar, agregó: “Soy su mamá y pidió perdón a Ámbar por exponerla. Está lejos de ser un mal compañero o una mala persona. Está muy triste por esta repercusión”.