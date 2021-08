Vicentico - “Sólo un momento”

Comprenderán la necesidad de nacionalizar mínimamente este espacio. Ayer, Vicentico dio a conocer su nuevo single, “Sólo un momento”, a través de su canal de YouTube y, bueno, acá pueden escucharla. Después de la reunión de Los Fabulosos Cadillacs, y la serie de conciertos de regreso (y sus dos trabajos La luz del ritmo y El arte de la elegancia de LFC), el frontman se abocó a la grabación de lo que será su cuarto disco solista, el sucesor de Los pájaros (2006) que saldrá a fines de septiembre de este año.

"Sólo un momento" es una balada pop-pegadiza definida, claro, por el personal tono y la personal cadencia del cantante: fíjense.

Bien, damos inicio a un NUEVO CONCURSO AHORA SÍ TOTALMENTE RANDOM de Hot Tracks. Esta vez, el método de preselección será azaroso: sacaré tres papelitos con sus HT inscriptos de una bolsa (?) y documentaré el episodio ante escribano semi-público, para que me crean. Luego, seguiremos con el procedimiento acostumbrado: ustedes eligen al ganador absoluto con sus votos. El disco de agosto, gentileza Sony Music, es el álbum debut de Broken Bells, el dúo conformado por Danger Mouse y James Mercer (cantante de The Shins) de los que ya hablamos y cuyo último video OBLIGO a todos ustedes a mirar (a intervenir, porque es interactivo y ay, no puedo parar) acá. Con respecto a los HT concursantes, propongo que hablemos del tema que les permite remontar cualquier situación, levantarse abruptamente cuando están acariciando el fondo del abismo, su HT de la felicidad extrema que, por suerte, no tiene porqué ser melódicamente alegre de manera obligatoria. Ustedes dirán. Participan los HT de hoy y de mañana hasta las 22 pm.

