Wanda Nara dejó entrever un detalle de su celular que podría indicar cómo está hoy su relación con Mauro Icardi

Después de varios rumores, especulaciones y supuestos terceros en discordia, Wanda Nara confirmó lo que era un secreto a voces: su separación de Mauro Icardi. La pareja - que se casó hace 10 años y tiene dos hijas en común -, atravesó varias crisis a lo largo de su relación. Sin embargo, ahora no está claro si se trata una ruptura temporal como las anteriores o una definitiva. Pero, entre medio de todas las teorías y versiones, la mediática subió una foto a sus redes sociales que podría significar muchas cosas, sobre todo en lo que respecta a su familia.

El lunes en A la tarde (América), “Pochi”, la administradora del perfil de Instagram Gossipeame, informó que Nara atravesaría una crisis con Icardi que “podría desembocar en una separación”. Según advirtió, la mediática habría sido quien tomó la decisión, mientras que Mauro “quiere seguir luchando por la familia”. Con el correr de las horas se fueron conociendo más datos sobre esta ruptura y, fiel a su estilo, Wanda lanzó algunas indirectas que no pasaron inadvertidas.

Wanda Nara y Mauro Icardi junto a Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella (Foto: Instagram @wanda_nara)

Durante la noche del lunes, horas después de que los rumores empezaran a resonar, la próxima conductora de Bake Off publicó en sus Stories de Instagram una captura del fondo de pantalla de su celular. Se trató de una postal familiar que se tomó en un parque de diversiones con sus cinco hijos. ¿El detalle? La ausencia de Mauro Icardi.

Pero, tras esta publicación, hizo otro posteo que dejó aún más en evidencia quienes son las personas más importantes para ella. El martes, Wanda se sacó una selfie en el espejo del ascensor del edificio mientras iba a entrenar. Lo que llamó la atención de sus seguidores fue la funda del celular, algo que suele ser muy personal y privado para algunas personas. ¿El motivo? Tenía fotos de sus cinco hijos, Valentino, Constantino, Benedicto (fruto de su relación con Maxi López), Francesca e Isabella (las niñas que tuvo con Icardi), y ningún rastro de su marido.

En medio de su crisis con Icardi, Wanda Nara dejó entrever que en su funda del celular tiene una foto solo de sus hijos (Foto: Instagram @wanda_nara)

Es preciso destacar que esta funda no es nueva, sino que Wanda ya la usó en el pasado. Sin embargo, dado el contexto, y la delicada situación con el futbolista, sus seguidores no pudieron pasarlo por alto.

Efectivamente, los rumores eran ciertos porque horas después de estos posteos, la propia Nara confirmó su separación del delantero del Galatasaray. Incluso el miércoles, compartió un comunicado donde aclaró, en detalle, el estado de su relación. “Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”, expresó la mediática y en este sentido aclaró que no hay terceros en discordia y que su prioridad siempre fueron sus hijos y “hoy más que nunca”.

Tras confirmar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara organizó una exclusiva fiesta: “Bienvenida de soltera”

Justamente, ese mismo martes, Día de la Independencia, la empresaria de cosméticos organizó una fiesta con su círculo íntimo en uno de los departamentos que tiene en el Chateau Libertador, ubicado en el barrio de Núñez. El cronista de LAM (América), Santiago Sposato, hizo guardia afuera del edificio y contó en el programa detalles del evento.

“Lo que ella llama ‘bienvenida de soltera’. Está haciendo una fiesta/encuentro más que nada para seguir con la onda separación, con unas empanadas y un vino”, dijo el comunicador y advirtió que al domicilio de Nara llegaron dos docenas de empanadas. En la lista de invitados estuvieron su íntimo amigo Kennys Palacios y Florencia, su asesora de moda.

