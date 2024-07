Tras confirmar su separación de Mauro Icardi, Wanda Nara organizó una exclusiva fiesta: “Bienvenida de soltera”

Escuchar

¿Crisis temporal, movida de prensa o divorcio en puerta? Son muchos los interrogantes que giran en torno a la situación actual que atraviesan Wanda Nara y Mauro Icardi. Tras los rumores que empezaron a circular a principios de esta semana, la mediática rompió el silencio y confirmó que efectivamente está separada de su marido y padre de sus dos hijas menores. Pero, mientras todos especulaban sobre su relación, ella aprovechó para disfrutar de su “soltería” y organizó una fiesta en su departamento con algunos amigos íntimos. ¿El menú? Vino y empanadas.

Luego de confirmarle a Luis Ventura su separación de Icardi y asegurar que “por motivos personales y de salud” decidió intentarlo una vez más, Nara se reunió con su círculo íntimo en uno de los departamentos que tiene en el edificio Chateau Libertador, ubicado en el barrio de Núñez. Cabe mencionar que mientras ella está en Buenos Aires con sus hijas menores, Francesca e Isabella, el fin de semana el futbolista regresó a Estambul para sumarse a los entrenamientos del Galatasaray.

Tras más de una década, dos hijas en común y una familia ensamblada, Wanda Nara se separó de Mauro Icardi (Foto: Instagram @mauroicardi)

El martes, feriado nacional por el Día de la Independencia, la mediática organizó una cena en uno de sus departamentos. El cronista de LAM (América), Santiago Sposato, hizo guardia afuera del edificio y contó en el programa detalles del evento. “Lo que ella llama ‘bienvenida de soltera’. Está haciendo una fiesta/encuentro más que nada para seguir con la onda separación, con unas empanadas y un vino. Ya está su amigo Kennys Palacios, su asesora de modas, Flor, y están esperando a algunos más”, sostuvo el comunicador y reparó que al domicilio de Nara llegaron dos docenas de emanadas.

Incluso, el estilista e íntimo amigo de Nara publicó en sus Stories de Instagram una foto de la cena. En la postal se pudo ver que en la mesa había tres copas de vino tinto, una botella, una tabla con empanadas y algunos snacks.

Wanda cenó con sus amigos en su casa tras confirmar su separación de Icardi (Foto: Instagram)

Sin embargo, a pesar de que Nara confirmó la ruptura, el cronista comentó que habló con algunos de los vecinos de la pareja y ellos le dijeron que “los vieron muy bien”, por lo cual dieron cuenta de que dudan de la veracidad de la separación. Ante este dato, desde el piso de LAM, Yanina Latorre acotó que “también podría ser que entre los dos hacen esta movida de prensa”.

Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: “No hay culpables ni terceros”

Pero, a pesar de los cuestionamientos, el miércoles a la tarde Wanda decidió hacerle frente a la situación y a través de un extenso mensaje, reafirmó que está separada del padre de sus hijas. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo malo, de quien soy”, sostuvo la empresaria.

El mensaje de Wanda tras la separación de Mauro Icardo (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

En esta misma línea, Wanda aclaró: “Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”. Por último, se refirió a las especulaciones de sí, los terceros en discordia (más precisamente Elián Ángel Valenzuela, alias L-Gante) interfirieron en esta decisión. “No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, sentenció.

LA NACION