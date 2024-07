Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: “No hay culpables ni terceros”

Escuchar

Los rumores de crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi viene cobrando fuerzas desde 2021, año en el que se desató el WandaGate, el escándalo entre el matrimonio y La China Suárez, señalada como tercera en discordia. Pese a que decidieron apostar al amor y hasta la mediática lanzó un tema junto a su marido, este martes confirmó su separación y recién en las últimas horas se refirió al tema por primera vez.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 16.9 millones de seguidores, la próxima conductora de Bake Off escribió un contundente mensaje. “Con lo difíciles que son los finales y lo mucho que a mí me cuestan. Me toca prender la tele o ver en redes versiones que no son reales. Pero lo acepto porque es parte de lo mano, de quien soy”, comenzó diciendo.

El mensaje de Wanda tras la separación de Mauro Icardo (Foto: captura Instagram/@wanda_nara)

En ese sentido, aseguró que no hubo terceros que interfirieran en la decisión de separarse del padre de sus dos hijas menores, Francesca e Isabela. “Decidí separarme de Mauro. Intentarlo mil veces más cuando hay amor tampoco es un error. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola. No hay culpables ni terceros, lo nuestro fue siempre más fuerte que lo exterior. La prioridad mía siempre fueron mis hijos y hoy más que nunca. Gracias por el respeto”, cerró.

El romántico posteo de Mauro Icardi por los diez años de su casamiento con Wanda fue hace una semana, hoy están separados (Foto: Instagram/@MauroIcardi)

Pese a que el pasado 7 de junio la pareja celebró sus diez años de casados, momento que mostraron en sus respectivas redes sociales, no iba todo de la mejor manera. Es que, según le contó la hermana de Zaira Nara a Luis Ventura este martes en A la tarde (América TV), intentó salvar su pareja por una cuestión de salud. Vale recordar que el año pasado confirmó que tiene leucemia. “Estoy separada, ¿por qué inventan sin preguntar?”, expresó. “Por motivos personales y de salud, intenté una vez más. Te mando un beso. Que hablen todos, que yo hablo última, porque como soy primera en todo, que hablen. Me dejo para el final, lo que nunca hablé”, sentenció la mediática.

Creer o reventar, en el medio de estar crisis -ahora definitiva de pareja- Wanda Nara se hizo un tiempo para celebrar el pase de la Argentina a la final de la Copa América. En su Instagram publicó dos fotos donde se la pudo ver con el cabello recogido en una colita alta y con la camiseta albiceleste con el número 9. Sin embargo, incluso en eso, hubo un guiño a su ahora expareja: la camiseta que modeló fue la que él supo usar en su breve paso por la albiceleste.

El posteo que hizo Wanda Nara tras confirmar que está separada de Icardi (Foto: Instagram @wanda_nara)

¿El factor L-Gante?

Otro de los motivos que encendió las alarmas de los usuarios fue el intercambio que mantuvo con L-Gante, con quien habría tenido un affaire en una de sus crisis con Icardi. Todo comenzó cuando el referente de la cumbia 420 subió una foto suya, encapuchado, con una de sus cadenas doradas y cubriéndose la cara, dando cuenta de un posible arrepentimiento. “Con mucha seriedad, perdón Wanda”, escribió, junto al emoji de un corazón rojo.

Lejos de ignorarlo, Nara le respondió: “Cero rencor. Siempre perdono. El problema es la obsesión”, comentó la mediática. Ante esto, L-Gante volvió a pronunciarse y escribió: “Te entiendo”. Sin embargo, después se arrepintió y la borró.

El llamativo intercambio de mensajes entre L-Gante y Wanda Nara (Foto: Instagram @lgante_keloke / @wanda_nara)

LA NACION