Yipio, de Gran Hermano, no sabía de la muerte del Indio Solari: “Me enteré de algo horrible, fuimos a ver a Tan Biónica y empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo”

Quienes participan de Gran Hermano saben que hay una regla que no pueden, bajo ningún punto de vista, romper: romper el aislamiento con el mundo exterior. Eso hace que, una vez que salgan de la casa, tengan que hacerse frente a cambios y a noticias que los impactan directa o indirectamente y, aunque intentan ponerse al día, pareciera como que siempre falta algo más por descubrir. Justamente, esta semana, mientras estaba en vivo en un programa de streaming, Yisela “Yipio” Pintos, finalista de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), se enteró de la muerte de Carlos Alberto el “Indio” Solari, ocurrida hace cuatro meses.

El jueves 22 de octubre, “Yipio” estuvo en La Linterna (Bondi Live) y fue consultada por las noticias que se enteró al salir de la casa y cómo la afectaron. “Me enteré de algo horrible. Fuimos a ver a Tan Biónica y empezaron a hacer un homenaje a un cantante uruguayo. Yo no entendía nada y era Rubén Rada”, comentó, en referencia al fallecimiento del músico ocurrido el 26 de agosto a los 83 años. “Un montón de noticias que me voy enterando todavía, que no tenía ni idea”, explicó.

"Yipio", la finalista de Gran Hermano Generación Dorada, se enteró en streaming La Linterna (Bondi Live) que el Indio Solari falleció mientras ella estaba dentro de la casa (Foto: Captura)

Frente a esto, en la mesa comentaron sobre la muerte del cantante de Los Redonditos de Ricota el 5 de junio, y ella quedó boquiabierta al escucharlos. “No sabía”, dijo sorprendida. “¿No sabías que había fallecido? Fue un golpe impresionante”, intervino Laura Ubfal. “No sabía. Claro, todas esas cosas no las sé”, explicó y definió al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como “un ícono”.

El líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota falleció el 5 de junio a los 77 años Archivo

“Me sigo enterando de cosas. Realmente, desde que salí de la casa no paré. No es una frase hecha. Yo soy re chusma y hay muchas cosas que no sé y me frustra. A mí me encanta saber todo, soy consumidora del espectáculo argentino desde hace años”, sostuvo la finalista del reality.