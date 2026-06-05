De qué murió el Indio Solari, el mítico cantante de Los Redonditos de Ricota

Una dura noticia sacudió al mundo de la música este viernes 5 de junio. A los 77 años murió Carlos Alberto el “Indio” Solari. Desde hacía varios años, el líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota sufría mal de Parkinson.

Según pudo saber LA NACION, se montó un operativo en su casa, ubicada en Parque Leloir, donde los médicos declararon su muerte. La UFI N°2 de Ituzaingó dispuso de las actuaciones correspondientes y no se señalaron otras causas de muerte que no sean el Parkinson.

El Indio Solari falleció a los 77 años

En 2016, el músico contó públicamente que le habían diagnosticado la enfermedad. Ocurrió antes de arrancar un show en Tandil, cuando sorprendió a todos al salir a escena para hablar sobre su estado de salud. “Se dice por ahí que tengo una enfermedad. Sí, es verdad, el párkinson me está pisando los talones. Pero bueno. Así es la vida”, dijo en ese momento. En 2023, en una entrevista con la radio madrileña Mariskal Rock, volvió a referirse a su salud y aseguró: “Es lo que hay, hay que darle batalla. Me maltrata menos que a otra gente, porque uno tiene la posibilidad de hacerse tratar de la mejor manera, pero va progresando”.

En febrero de este 2026 surgieron versiones de que el intérprete había sufrido un ACV, pero, a través de una publicación en las redes sociales, sus allegados lo desmintieron. “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable. Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, expresaron.

La reacción de Pergolini al enterarse de la muerte del Indio Solari

La noticia del fallecimiento del músico no tardó en hacerse eco. Mario Pergolini se enteró en plena transmisión de su programa de streaming No preguntes por Rusia (Vorterix) y no ocultó su asombro, no solo por lo sucedido, sino porque justamente su programa de este viernes comenzó con música de los Redondos. “Estoy asombradísimo. Me impacta la noticia porque es inesperada", dijo atónito. “Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”, aseveró. Y es que, además de que al inicio del ciclo hayan pasado la música del cantante, el conductor previamente había mostrado fotos que tenían juntos.

Indio Solari

Asimismo, los seguidores de su música no tardaron en pronunciarse y le dedicaron sentidos mensajes de despedida. Festejamos y seguiremos festejando porque el Indio Solari y su legado son y serán eternos. Beso al cielo, compañero”; “Qué locura, no caigo todavía... No tenemos dimensión del legado que deja este hombre en nuestras vidas y nuestra cultura”; “Sin ser contemporáneo, Los Redondos fue una buena parte de mi adolescencia. Parte de mi vida que todavía mantengo. Que en paz descanses. Donde hay dolor, habrá canciones”, fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en X.