Acciones de Amazon caen pese a resultados del último trimestre

Las acciones de Amazon cayeron más de un 8% el jueves luego de que el gigante de la informática y el comercio minorista en línea reportó sólidas ventas, pero elevó sus estimaciones de gastos.

Amazon informó de un beneficio de 21.200 millones de dólares sobre ventas netas de 213.400 millones de dólares en el último trimestre, en medio del auge de sus negocios de computación en nube de AWS, comercio minorista, publicidad y chips.

"Con una demanda tan fuerte de nuestras ofertas actuales y de oportunidades fundamentales como la IA (inteligencia artificial, ndlr), los chips, la robótica y los satélites en órbita terrestre baja, esperamos invertir alrededor de 200.000 millones de dólares en gastos de capital en todo Amazon en 2026", dijo el director ejecutivo de la compañía, Andy Jassy.

Los analistas de mercado habían pronosticado que las inversiones de capital de Amazon alcanzarían alrededor de 147.000 millones de dólares este año, en su mayoría debido a iniciativas de gasto en IA.

La acción de Amazon perdió más de un 8% en las negociaciones tras el cierre de Wall Street, después de haber retrocedido ya un 4,42% durante la jornada.

Al igual que otros gigantes tecnológicos, Amazon está realizando inversiones masivas para hacerse con una porción del pastel de la revolución de la IA.

En particular, está apostando por el desempeño de AWS, el proveedor de nube líder en el mundo, que compite contra sus rivales de rápido crecimiento, Microsoft Azure y Google Cloud.

Empresas como Alphabet y Microsoft han visto caer sus acciones pese a sólidos resultados trimestrales, ya que los inversores se han centrado en los miles de millones de dólares que están destinando a la computación en la nube y la IA.