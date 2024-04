Acertijo visual: el color que ves en el centro de esta imagen revela qué tipo de genio eres

Escuchar

En el vasto campo de la psicología y el análisis de la personalidad, los acertijos visuales se han convertido en una herramienta popular para comprender el comportamiento humano y las emociones. Desde la prueba de los tres rostros, hasta las imágenes que revelan detalles de la personalidad de cada individuo, según el color que ven en el centro, estos juegos despiertan el interés de millones de personas en todo el mundo.

Namas Test, una plataforma especializada en juegos y test de personalidad, desarrolló un ejercicio basado en un estudio publicado en 2014 del reconocido educador y emprendedor social Robert James Hamilton. Esta imagen promete identificar qué tipo de genio eres, según la percepción visual y la respuesta a ciertos colores. “¿Crees que no destacas en nada o no tienes talento? La verdad es que no es así porque en al menos una disciplina o parte de la vida puedes ser un verdadero erudito” aseguran a través del sitio.

Albert Einstein pertenece a la categoría de genios dinamo por sus creaciones más brillantes de toda la historia Foto de Andrew George en Unsplash

Según Hamilton, existen cuatro tipos de mentes brillantes:

Dinamo: los genios, como Albert Einstein o Bill Gates, son expertos en concebir ideas innovadoras y revolucionarias. Sus mentes brillantes han dado forma a algunas de las creaciones más impresionantes de la historia.

Brillante: estos genios tienen un coeficiente intelectual excepcionalmente alto y destacan por sus habilidades de liderazgo. Personalidades como Bill Clinton o Marilyn Monroe son ejemplos de esto.

De época: figuras como Gandhi y Nelson Mandela pertenecen a esta categoría de genios. Conscientes de los problemas sociales que les rodean, se esfuerzan por mejorar el mundo y dejar un legado duradero.

Acero: representados por personas como Mark Zuckerberg, están obsesionados con acumular riqueza a través de ideas innovadoras. Son expertos en el manejo de la información y prestan atención a los detalles más mínimos en su búsqueda de éxito.

En al menos una disciplina o parte de la vida puedes ser un verdadero erudito Foto de BUDDHI Kumar SHRESTHA en Unsplash

¿Qué tipo de genio eres, según lo que ves?

“Probablemente, el test que te presentamos hoy no esté validado por la ciencia ni por un psicólogo conocido, pero quizás gracias a él conozcas perfectamente ciertos detalles sobre ti que no has percibido”, advierten desde la página de juegos. La siguiente ilusión óptica es un círculo de tonos blancos y negros, pero existe una gran posibilidad de que al mirar fijamente el centro del diseño se vea un color diferente.

¿Tus ojos, por casualidad, han visto una tonalidad rojiza, verdosa, amarillenta o azulada? Imagen de Namas Test

Estos son los significados según el color que se ve:

Color rojo: si se aprecia este color, perteneces a un selecto grupo del 35% de los encuestados. Tu frecuencia de onda cerebral se encuentra entre 150 y 180 Hz, lo que te otorga una inteligencia superior a la media mundial. Eres el genio de la lógica, capaz de resolver cualquier problema con facilidad. Tu intuición es legendaria, pero debes tener cuidado de no depender exclusivamente de ella. Posees cualidades de liderazgo y todos buscan tu ayuda debido a tu capacidad para superar cualquier obstáculo.

Color amarillo: este es elegido por solo el 20% de las personas, pero todos sus votantes poseen cualidades sublimes. Tu frecuencia de onda cerebral está entre 120 y 150 Hz, lo que te convierte en una persona fenomenal. Eres un maestro del ajedrez, aplicando la lógica y comprendiendo la mente del oponente. Tu mente creativa aprecia los pequeños detalles y disfruta de las disciplinas artísticas. Eres audaz y aceptas desafíos sin pensar en las consecuencias.

Color azul: si ves este color, te unes al 30% de los encuestados. Tu frecuencia cerebral oscila entre 100 y 120 Hz, lo que te convierte en el genio de la percepción. Tomas decisiones complicadas con facilidad y prefieres ser honesto en tus interacciones. Eres paciente, trabajador eficiente y confiable. Tus amigos y colaboradores confían en tu opinión y aprecian tu paciencia y honestidad.

Color verde: solo el 15% de las personas eligen este color. Tu frecuencia cerebral está entre 0 y 10 Hz, lo que te convierte en una mente abierta y curiosa. Eres talentoso en muchas disciplinas y tienes una curiosidad innata por explorar el mundo. Tu experiencia de vida te ha convertido en un consejero confiable y tus amigos valoran tus consejos y experiencias.

La práctica de utilizar imágenes para desentrañar aspectos de la mente no es nueva ni mucho menos. Los psicólogos han utilizado estas técnicas para analizar el comportamiento humano durante décadas y a través de varios ejercicios están ganando notoriedad en la red.