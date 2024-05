Es latina y revela cuáles son los beneficios de trabajar en Walmart en EE.UU.: “Te pagan la carrera universitaria”

Escuchar

Una mujer ecuatoriana, madre y trabajadora en Estados Unidos suele brindar consejos a personas que se encuentran en una situación similar y da tips para conseguir empleos. En esta ocasión, reveló cuáles son los beneficios que ofrece la cadena de supermercados Walmart a su personal. Las ventajas van desde el abono de membresías para servicios de streaming hasta formaciones y capacitaciones pagas.

“Si ya trabajas en Walmart o estás buscando un empleo aquí, no te duermas. Hay beneficios que ellos ofrecen que podrías estar usando”, dijo la usuaria de TikTok, identificada como “Hola, es Angie”. “El primero y el que a mí más me gusta es el programa de Live Better U, que básicamente te abona el 100% de una carrera universitaria o la certificación en formación de tecnología”, agregó. Sin duda, estos programas son ideales para quienes trabajan y estudian a la vez.

Walmart capacita a sus empleados y ofrece la oportunidad de cubrir sus estudios universitarios WALMART - WALMART

La influencer explicó que existen beneficios en materia de salud, como seguro médico para los niños a bajo costo y que cuentan con permiso parental para que sus empleados asistan a sus hijos si se enferman. Además, una vez cumplido el plazo de los seis meses de trabajo, las personas pueden cambiar su horario por otro que les convenga más. Luego de 12 meses, pueden aplicar a otro puesto dentro de la empresa. “Lo bueno es que puedes capacitarte internamente para cualquier cargo al que aspires”, aseguró la tiktoker.

“Otro punto importante es que si te mudas de estado, nunca te van a bajar el sueldo en el caso de que en esa región tenga menores salarios. Supongamos que vives en California y estás trabajando por 20 dólares la hora y te mudas a una tienda en Texas en donde el sueldo es de US$17, bueno, Walmart dejará que te quedes con tu sueldo de contrato de US$20″, afirmó. Por último, la empresa brinda una membresía de Walmart con descuentos en compras y una suscripción a la plataforma de series y películas.

Es tiktoker y cuenta cuáles son los beneficios de trabajar para Walmart David Zalubowski - AP

Los requisitos para trabajar en Walmart siendo inmigrante

La reconocida cadena de supermercados suele estar en la mira de aquellas personas que estén recién mudadas a EE.UU. La empresa de comercio ofrece opciones tanto para profesionales y expertos, como para personas que no poseen un título universitario. Esta compañía lleva 60 años en funciones y tiene tiendas en todo el territorio, algo fundamental para quienes piensen en mudarse de estado en el largo plazo.

Existen dos grupos de extranjeros que pueden trabajar en Walmart. Por un lado, se encuentran aquellos que ya se mudaron a EE.UU. y están establecidos. El único requisito que se les exige a estas personas en la entrevista laboral es que posean como documentación el Número de Seguridad Social o Social Security Number (SSN, por sus siglas en inglés). Además, los empleadores solicita que el interesado tenga estatus legal en EE.UU.

La cadena de supermercados es una excelente opción para los migrantes de Estados Unidos

Luego, está el caso de quienes tienen como objetivo emigrar a EE.UU., pero todavía no lo hicieron. Muchas personas toman esta decisión una vez que consiguen un empleo que le gusta. Walmart cumple con la Ley de Control y Reforma Migratoria, por lo tanto, puede brindar patrocinio para visas de trabajo y residencia legal permanente para ciertos puestos gerenciales, profesionales o especializados.

