Adam Sandler regresa a la comedia con una película para Netflix

Adam Sandler está de vuelta en la comedia. Tras el adelanto del primer tráiler oficial de Hustle, la nueva película se podrá ver a través de Netflix a partir de junio. Con el humor que caracteriza al actor, el film relatará una historia de superación, lucha y retos que se desarrolla en el mundo de la NBA. Y como no es coincidencia con la temática, el protagonista de Como si fuera la primera vez trabajó de la mano como productor junto a LeBron James.

De acuerdo con la sinopsis que publicó la plataforma de streaming, después de descubrir en el extranjero a un jugador de básquetbol excepcional con un pasado complicado, un cazatalentos que pasa por un mal momento (Sandler) decide llevarlo a Estados Unidos sin la aprobación de su equipo. Pese a las adversidades, ambos tienen una última oportunidad para demostrar que pueden triunfar en la NBA.

Adam Sandler junto a el jugador español de la NBA Juancho Hernangómez en el rodaje de Hustle (Crédito: Netflix)

Según consignó la revista GQ, la película tendría algunos elementos que permiten compararla con Rocky, la saga que narra la historia de un boxeador poco exitoso que entrenó de forma incansable para demostrar que podía ser un gran campeón. Sin embargo, el medio también advirtió que el film de Sandler está lejos de ser una copia del personaje de Balboa, y se trata más bien de descubrir el potencial propio de un deportista con miras a recuperar su carrera.

Ese deportista será Juancho Hernangómez, jugador español de la NBA, y quien protagonizará el filme junto a Sandler. Actualmente parte de la plantilla de los Utah Jazz, se estrenará en la actuación acompañado de otros grandes partes del rodaje como Robert Duvall, Queen Latifah, Ben Foster, Kenny Smith, Ainhoa Pillet, Raúl Castillo, Jordan Elizabeth Hull, María Botto y Heidi Gardner.

El regreso de Adam Sandler a la comedia con "Hustle"

Con esta nueva película, LeBron James intentará recuperarse del fracaso que supuso Space Jam: A New Legacy -en lo que a términos deportivos y de básquetbol precisamente se refiere- y para ello se unió a Sandler, maestro de la comedia. Si de humor se trata, Hustle podría convertirse en una de las propuestas más atractivas de la plataforma de streaming en 2022.

Queen Latifah interpretará a la esposa de Adam Sandler en Hustle (Crédito: Netflix)

Hustle además estuvo dirigida por Jeremiah Zagar, conocido principalmente por We the Animals en 2018. Por el lado de los guionistas, la producción contó con Will Fetters, quien escribió Nace una estrella la película de Bradley Cooper y Lady Gaga, filme que se llevó seis premios en 2019. El dúo en esta área lo completó Taylor Materne, quien fue uno de los responsables de narrar el NBA 2K20, el videojuego de básquet más prestigioso de la industria de los videojuegos hasta el momento.

Por otra parte, no es la primera vez que Netflix busca acerarse a los pasillos de una de las ligas de baloncesto más reconocidas del mundo como lo es la NBA. En 2019 estrenó High Flying Bird, dirigida por Steven Soderbergh y protagonizada por André Holland y la estrella de Atlanta, Zazie Beetz. Sin embargo, el enfoque de esa película no se enfocó en el entrenamiento sino en todo aquello que el público no puede ver en las trasmisiones de los partidos.