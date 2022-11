Admite tener una actitud para muchos egoísta en los aviones y dice que no le importa: “Si se puede, lo hago”

escuchar

Una madre y tiktoker enardeció un debate que está muy vigente, sobre si es irrespetuoso o no reclinar el asiento mientras se toma un vuelo. Para Oneika Raymond, la respuesta es muy sencilla, por eso, aseguró que la prioridad es su comodidad sin importarle cuánta gente termine molesta.

En un video que la tiktoker compartió a través de su cuenta @oneikatraveller, se mostró con su hijo mientras ya estaba sentada en el asiento de avión y posteriormente dio su contundente opinión sobre los lugares. La mujer consideró para sus más de 16.000 seguidores que en realidad son las aerolíneas las culpables de la incomodidad a bordo, porque, en su visión, deberían proporcionar suficiente espacio para los pasajeros.

Ella no admite un debate sobre reclinar o no el asiento porque tiene una postura muy firme. Al respecto, expresó en su clip: “Si el asiento se reclina, yo me reclino”. No obstante, también hizo una aclaración sobre en qué momentos no aprovecharía esta comodidad. “Excepto durante el despegue, el aterrizaje y las comidas”, puntualizó Raymond. Al final, lanzó una pregunta para sus seguidores, con el objetivo de conocer qué pensaban acerca de su planteo.

En los comentarios, los usuarios se apresuraron a manifestar su opinión y hubo posturas divididas. “Cuando entras en mi espacio personal y accidentalmente pateo tu asiento, es culpa de las aerolíneas”, le escribió una persona.

Una viajera frecuente abrió debate sobre si de debe o no reclinar el asiento del avión

Sin embargo, también hubo quien compartió que respetar el espacio personal era un gesto de empatía: “No se reclinan los asientos regulares. Es cortesía común. Las únicas personas que lo hacen son las que solo vuelan para ocasiones especiales”; “No me reclino, se llama tener respeto por los demás”, fueron los comentarios en la misma línea.

Aunque Oneika también encontró a quienes la apoyaron. “Están todos enojados. Los asientos ni siquiera se reclinan tanto. Consigue un jet privado si quieres quejarte de un vuelo comercial”, reaccionó una persona.

Se trata de una situación que muchos viajeros experimentan, sobre todo en clase económica. Allí, se tiende a viajar con poco espacio, más aún cuando el pasajero de adelante reclina su asiento. El debate es de larga data y ha llegado a varios foros como el que formó la tiktoker.

¿Reclinar o no el asiento?

¿Deberían o no reclinarse los asientos? El debate se ha vuelto viral en las redes sociales @thepointerbrothers_

Condé Nast Traveler llamó a sus mejores editores de viajes para responder la pregunta sobre si se debía o no reclinar el asiento. Algunos consideraron que sí porque es una oportunidad que de existir tiene que aprovecharse, aunque esto signifique perjudicar a quien se encuentra detrás de uno. La situación empeora para los de la última fila.

Para ese medio, los editores argumentaron que está bien reclinarse porque es la única movilidad con la que se cuenta en el vuelo, pero reconocieron que, como Oneika, hay que tener cierta cortesía al momento del servicio de alimentos.

Algunos dijeron que esto es ideal para viajes de larga distancia, porque sería imposible “sobrevivir” en posición completamente vertical. Aunque coincidieron en que si las luces están encendidas y se sirve la comida, los asientos deben estar rectos.

No obstante, quienes están en contra explican que no lo hacen porque son conscientes del poco espacio del que se dispone para estirar las piernas y de que, por mucho que lo deseen, puede ser incómodo para los demás.

