Un avión aterrizó de emergencia por un hombre que amenazó a los pasajeros con una navaja

Un vuelo que iba de Cincinnati a Tampa, en Estados Unidos, fue desviado a la ciudad de Atlanta el viernes en la noche luego que un pasajero alterado fue visto con una navaja o cutter. La aeronave de Frontier Airlines cambió de ruta al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson, donde una persona, que aún no fue identificada por la Policía, fue detenida.

Las autoridades hallaron luego un segundo cortador de cajas entre las pertenencias del sospechoso. Afortunadamente, nadie resultó lastimado. Lillian Hoffman, quien estaba en ese vuelo, relató que el individuo amenazó con hacerle daño a otros pasajeros.

“Cuando fue al baño, el pasajero que estaba en la ventana me miró y me dijo, ‘Tiene un cuchillo y me dijo que iba a hacerle daño a alguien. Tenemos que hacer algo’”, describió Hoffman a la emisora WLWT-News. “Así que fui donde estaban los asistentes de vuelo al frente del avión y les dije que hay un tipo que tiene un cortador y está amenazando con hacerle daño a la gente”, agregó.

En medio de la situación, la tripulación de la cabina pidió a cualquier persona que tuviera antecedentes militares o policiales que se moviera hacia donde el hombre estaba sentado para vigilarlo. De acuerdo con Simple Fliying, un pasajero y veterano de la marina, de apellido Cumberbatch se ofreció como voluntario y logró mantener la calma hasta el aterrizaje.

Según los reportes, varios pasajeros recién se enteraron de lo sucedido cuando la aeronave aterrizó en Atlanta. Cumberbatch y otro veterano del ejército escoltaron al hombre cuando llegó la Policía. Tras el aterrizaje de emergencia y la detención del individuo, la aerolínea desembarcó a los demás pasajeros y canceló el vuelo.

Los cutters o cortadores de cajas están prohibidos en los aviones desde el fatídico 11 de septiembre, porque algunas de estas armas las usaron los secuestradores de Al-Qaeda. Se desconoce por ahora cómo hizo el sujeto para introducir ese objeto en el avión. En un comunicado, la Administración de Seguridad en el Transporte dijo que ha abierto una investigación del caso.

“La TSA se toma muy en serio su papel en la seguridad del transporte. La situación con el vuelo de Frontier la investiga la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, ya que son la agencia federal principal en este asunto. La TSA ha iniciado una revisión interna del incidente mediante la visualización de CCTV, los procesos/operaciones de los puntos de control de seguridad del aeropuerto y continuará proporcionando actualizaciones a medida que estén disponibles”, compartió la organización.

Tras el desvío, los pasajeros recibieron alojamiento en un hotel nocturno. Su vuelo original estaba programado desde el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) a las 19.12, que salió a las 19.39, con una llegada prevista al Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) a las 21.27. Sin embargo, llegó al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) a las 20.49, detalló Simple Fliying.

Para los pasajeros afectados se programó un nuevo vuelo con Frontier el sábado 12 de noviembre, desde el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson Atlanta (ATL) a las 09.00, con un aterrizaje previsto en el destino original del Aeropuerto Internacional de Tampa (TPA) a las 10.11, lo que equivale a un retraso de más de 12 horas de la ruta original.

El Tiempo (Colombia)

