Cuenta que tuvo “todo tipo de trabajos” en Estados Unidos, consiguió la residencia y reveló una clave

Emigrar a otro país no es sencillo, sobre todo si se tiene que empezar desde cero como lo hizo Laura Calderon, una colombiana que se mudó a Estados Unidos para tener una mejor calidad de vida y lo logró. Al principio, creyó que no alcanzaría sus metas y veía muy lejano el poder cumplir su sueño de ser residente del país norteamericano. Sin embargo, ahora que lo consiguió dio un consejo clave a todos los extranjeros que también desean salir adelante en otra ciudad.

Laura llegó a Estados Unidos en 2017, con las expectativas más altas y muchas ganas de crear nuevas experiencias de vida. Sabía a lo que se enfrentaba, pero lo intentó con todo el ímpetu que tenía para dar. “Tuve todo tipo de trabajos”, dijo en un video que compartió en su cuenta de TikTok (@lauracalderontv) en el que destacó que no se rindió ante las adversidades.

Junto a su mejor amigo, Freddy, le tocó pasar momentos de hambre y estrés por no tener el dinero suficiente para solventar sus gastos básicos, pero aseguró que estos pasajes los tomaba con humor para mantenerse con la mentalidad positiva acerca de sus objetivos en esa nación: “Solo me alcanzaba para frijoles o lentejas con arroz… me reía diciendo ‘y tanto que me quejaba si me ponían comida del día anterior en mi casa’”, relató.

Así consiguió una colombiana la residencia permanente de EE.UU.

Si bien la tiktoker no detalló bajo qué estatus llegó a EE.UU., sí contó que desde los primeros instantes inició un proceso legal para adquirir la residencia norteamericana. “Me echaba tres horas entre buses y tren para ir al abogado, hasta que compré mi primer carrito en 400 dólares”, mencionó.

El momento de catarsis de la colombiana en EE.UU.

La experiencia que la creadora de contenido tuvo en territorio estadounidense no siempre fue la mejor, ya que describió cómo a lo largo de los cinco años que ha residido allí le tocó vivir experiencias muy dolorosas: “Me pasaron muchas cosas feas, lloraba desesperada. Mi papá murió en 2019 y no pude ir al funeral en Colombia. A mi mamá solo la he visto dos veces en cinco años”, recordó.

No obstante, Laura contó sus tragedias por la única razón de motivar a otras personas a no rendirse y perseguir el sueño americano. Además, consideró que no todo es malo: “También he conocido gente excepcional, he viajado, amado y tengo un trabajo que me apasiona”, agregó antes de soltar un mensaje inspirador: “Vine a decirte que sí se puede”.

El consejo de la latina que tiene la residencia de EE.UU.

Después de relatar el difícil proceso que vivió en el país norteamericano, Laura exhortó a los espectadores a ponerle empeño a lo que sea que hagan. Se dirigió especialmente a los migrantes que quieren alcanzar su mismo objetivo y les dijo que la clave estaba en no rendirse.

La tiktoker derramó muchas lágrimas antes de conseguir la residencia de EE.UU. @lauracalderontv/TikTok

“Todo pasa. Y todo pasa para crecer, para volar, para ser mejor persona. Hoy soy lo que soy gracias a todas esas experiencias. Y si hoy estás viviendo un sueño, el que sea, te juro que si no te rindes, lo vas a lograr. Yo el mío lo veía lejos e imposible. Pero aún con miedo y por lejos que lo viera y sin saber qué estaba haciendo lo seguí dando”, finalizó la migrante.

