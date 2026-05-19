Agencia de impuestos de EE.UU. no perseguirá a Trump tras acuerdo con el Departamento de Justicia

El Servicio de Impuestos Internos (Irs) de Estados Unidos no perseguirá al presidente Donald Trump, a su familia ni a sus empresas por reclamaciones de impuestos atrasados en virtud de un acuerdo anunciado el martes por el Departamento de Justicia

Trump, sus hijos Eric y Donald Jr. y la Organización Trump presentaron una demanda contra la agencia recaudadora en enero, reclamando 10.000 millones de dólares en daños tras la filtración de sus declaraciones de impuestos

Un excontratista del Irs fue condenado en 2023 por filtrar a los medios las declaraciones de impuestos de Trump y de otros estadounidenses adinerados, y recibió por ello una pena de cinco años de cárcel

Un anexo al acuerdo de conciliación firmado por el fiscal general interino Todd Blanche y difundido el martes establece que el Irs tiene "prohibido para siempre" perseguir cualquier reclamación fiscal contra Trump, su familia o sus negocios que estuviera pendiente a la fecha del acuerdo, el 18 de mayo

Trump retiró la demanda contra el Irs el lunes a cambio de la creación de un fondo de 1.700 millones de dólares para compensar a aliados políticos que consideren que fueron perseguidos injustamente durante la administración Biden

El propio Trump no es elegible para recibir compensación del "Fondo contra la Politización" ("Anti-Weaponization Fund"), que los demócratas han denunciado como un "fondo opaco" destinado a recompensar con dinero de los contribuyentes a personas leales al presidente republicano

Trump es el primer presidente de Estados Unidos en tiempos recientes que se ha negado a publicar sus declaraciones de impuestos. Ha afirmado reiteradamente que están siendo auditadas por el Irs