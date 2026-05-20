Trump venció a su crítico más incómodo: el representante Massie perdió las elecciones primarias en Kentucky

El representante estadounidense Thomas Massie perdió este martes 19 de mayo las elecciones primarias del Partido Republicano en el 4.º Distrito de Kentucky frente al ex-SEAL de la Marina Ed Gallrein. La contienda cerró como una de las primarias para la Cámara de Representantes más costosas de la historia de Estados Unidos.

Por qué Trump apuntó contra Thomas Massie en Kentucky

Según Politico, el resultado consolida el control de Donald Trump sobre el Partido Republicano a través de victorias en elecciones primarias. Massie, un legislador de tendencia libertaria con siete mandatos consecutivos en el Congreso, mantuvo diferencias con las prioridades de la administración Trump, lo que llevó al mandatario a respaldar formalmente a Gallrein para disputar la candidatura republicana del distrito.

Las tensiones entre el congresista y el liderazgo republicano crecieron por varias posturas legislativas impulsadas en Washington. Entre los principales puntos de conflicto estuvieron:

El voto de Massie contra el paquete de reforma fiscal y presupuestaria promovido por Trump.

y presupuestaria promovido por Trump. Sus iniciativas para limitar las facultades de guerra sobre Irán .

. El impulso a un proyecto bipartidista para publicar archivos confidenciales vinculados al caso Jeffrey Epstein.

Frente a esas posiciones, la Casa Blanca promovió la candidatura de Gallrein, quien además se desempeña como productor agrícola en Kentucky. Durante la etapa final de la campaña, el republicano recibió apoyo directo de dirigentes alineados con Trump.

La campaña récord que definió las primarias republicanas

La campaña estuvo marcada por una recaudación histórica de fondos de comités de acción política independientes (super PACs). Según datos de la firma de monitoreo AdImpact, el gasto total en publicidad superó los US$32 millones.

Las posiciones aislacionistas de Massie en política exterior impulsaron la intervención de organizaciones proisraelíes y grupos republicanos vinculados al Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés), que destinaron más de US$9 millones para cuestionar al congresista por sus rechazos a proyectos de ayuda exterior y sus críticas a aliados internacionales.

En paralelo, grupos alineados con Trump invirtieron cerca de US$7 millones para atacar la oposición de Massie al financiamiento del muro fronterizo y a las rebajas impositivas impulsadas por la administración republicana.

El representante republicano por Kentucky Thomas Massie en el estudio previo a un debate en Lexington, Kentucky, el 4 de mayo del 2026 (AP foto/Jon Cherry) Jon Cherry - FR171965 AP

Según los expertos, la derrota de Massie representa además una señal hacia otros republicanos críticos de Trump dentro del Congreso. Aunque el legislador de Kentucky mantuvo una base sólida entre sectores libertarios y conservadores fiscalistas, la intervención del presidente volvió a demostrar el peso de sus respaldos en las internas republicanas.

Qué pasará ahora con Massie y Gallrein

Si bien Massie recibió el respaldo de figuras conservadoras como Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y el presentador Tucker Carlson, el despliegue publicitario modificó los márgenes ajustados que anticipaban las encuestas previas.

El ex-SEAL de la Marina Ed Gallrein se destacó en Kentucky JON CHERRY - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El legislador seguirá en su banca en la Cámara de Representantes hasta el final de su mandato, en diciembre, mientras que Gallrein asumirá la candidatura republicana para las elecciones generales del 3 de noviembre en un distrito considerado favorable para el Partido Republicano.

Según Político, el 4.º Distrito de Kentucky es uno de los bastiones republicanos del estado y suele respaldar ampliamente a candidatos conservadores, por lo que Gallrein aparece como favorito para quedarse con la banca.