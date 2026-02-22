Alcalde impone toque de queda en Nueva York ante llegada de violenta tormenta

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció el domingo un toque de queda temporal en la metrópolis de más de ocho millones de habitantes ante la inminente llegada de una violenta tormenta de nieve.

"La ciudad de Nueva York no ha experimentado una tormenta de esta magnitud en la última década", advirtió Mamdani en una conferencia de prensa, instando a los residentes a "evitar todos los viajes no esenciales".

Ante las condiciones climáticas extremas previstas, que incluyen fuertes nevadas y fuertes vientos, la ciudad más poblada de Estados Unidos declaró el estado de emergencia e implementará "un toque de queda desde las 21:00 de esta noche hasta el mediodía de mañana", anunció.

Ello resultará en el "cierre de calles, carreteras y puentes de la ciudad al tráfico general, ya sea de automóviles, camiones, scooters o bicicletas eléctricas", aclaró.

"Se permitirán algunos viajes esenciales y urgentes", añadió.

Las autoridades neoyorquinas prevén que las condiciones climáticas empeorarán a lo largo del día y pronostican nevadas significativas entre el domingo por la noche y el lunes.

Se pronostica entre 45 y 60 cm de nieve en la ciudad, y posiblemente hasta 70 cm en algunas zonas, así como la ocurrencia de fuertes vientos.

Otras ciudades de la costa este de Estados Unidos, como Boston, también se preparan para condiciones climáticas extremas.

Una severa tormenta invernal ya azotó la región a finales de enero, causando, según las autoridades, más de cien muertes.