A qué hora de EE.UU. juega México vs. Sudáfrica: transmisión en vivo del Mundial 2026

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, históricamente conocido como el Estadio Azteca. El pitazo inicial está fijado para las 3:00 p.m. ET. El partido corresponde a la primera fecha del Grupo A, que integran también Corea del Sur y Chequia. El Tricolor, uno de los tres países anfitriones del torneo junto a Estados Unidos y Canadá, juega en casa la totalidad de su fase de grupos en lo que es la Copa del Mundo más grande de la historia, con 104 partidos y 48 selecciones.

Hora y cómo ver México vs. Sudáfrica en Estados Unidos

El partido comienza a las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. CT / 12:00 p.m. PT. Para quienes están en la costa oeste, el horario del mediodía permite seguirlo sin interrumpir la tarde laboral.

En inglés : FOX transmite el partido en señal abierta. También está disponible en FS1 y en la aplicación FOX Sports.

: FOX transmite el partido en señal abierta. También está disponible en FS1 y en la aplicación FOX Sports. En español : Telemundo es el canal oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos y transmite la gran mayoría de los 104 partidos en señal abierta sin costo adicional, disponible con antena digital en la mayoría de las ciudades del país. Universo cubre los partidos restantes.

: Telemundo es el canal oficial del Mundial 2026 en Estados Unidos y transmite la gran mayoría de los 104 partidos en señal abierta sin costo adicional, disponible con antena digital en la mayoría de las ciudades del país. Universo cubre los partidos restantes. Streaming : Peacock transmite los 104 partidos con audio en español para suscriptores del plan Premium (10,99 dólares al mes). Tubi, la plataforma gratuita de Fox Corp, transmite este partido en vivo y en 4K sin necesidad de registro ni pago, aunque el audio es en inglés.

: Peacock transmite los 104 partidos con audio en español para suscriptores del plan Premium (10,99 dólares al mes). Tubi, la plataforma gratuita de Fox Corp, transmite este partido en vivo y en 4K sin necesidad de registro ni pago, aunque el audio es en inglés. Otras plataformas de TV en vivo por streaming que incluyen todos los canales del Mundial: Fubo (FOX, FS1), DirecTV Stream (FOX, FS1, Telemundo, Universo), Hulu + Live TV y YouTube TV.

Posiciones del Grupo A del Mundial 2026

El torneo no ha comenzado. La tabla se actualiza a partir del 11 de junio.

Pos. Selección PJ G E P GF GC Pts. 1 México 0 0 0 0 0 0 0 2 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 3 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 4 Chequia 0 0 0 0 0 0 0

Qué se juega cada seleccionado en este partido

México llega como cabeza de serie del Grupo A y como anfitrión de una sede entera: los tres partidos de la fase los disputa en estadios mexicanos, lo que le otorga una ventaja logística que ninguna otra selección del torneo tiene.

Javier Aguirre conduce al Tricolor con el objetivo de hacer un Mundial histórico. Un triunfo en el partido inaugural ante su propio público sería el punto de partida más favorable posible para empezar a soñar en grande.

Vista aérea tomada con un dron el 20 de mayo de 2026 del simbólico Estadio Azteca de la Ciudad de México, que será anfitrión del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el 11 de junio, en Ciudad de México Li Muzi - XinHua

Sudáfrica regresa a un Mundial por primera vez desde 2010, cuando fue anfitrión del torneo. Los Bafana Bafana presentan un equipo más sólido defensivamente que en aquella edición.

En sus tres participaciones mundialistas anteriores (1998, 2002 y 2010) nunca superaron la fase de grupos. El objetivo inmediato es demostrar que pueden competir de igual a igual contra una selección de mayor jerarquía: México ocupa el puesto 15 del ránking FIFA, Sudáfrica el 60, según datos previos al torneo.

El único antecedente mundialista: Sudáfrica 2010

Este partido tiene un precedente directo que rara vez se repite en la historia de los Mundiales. El 11 de junio de 2010, México y Sudáfrica abrieron juntos la Copa del Mundo en Johannesburgo.

El resultado fue 1-1: Siphiwe Tshabalala anotó al minuto 55 y Rafael Márquez igualó al 79. Javier Aguirre estaba en el banco mexicano ese día. Dieciséis años después, Aguirre vuelve a dirigir a México en la misma fecha y contra el mismo rival, ahora como local en el Azteca.

Después del partido inaugural, el Grupo A continúa el mismo jueves 11 de junio con Corea del Sur vs. Chequia en el Estadio Akron de Guadalajara, a las 10:00 p.m. ET. México vuelve a jugar el 18 de junio frente a Corea del Sur, también en Guadalajara.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.