Alejandra Guzmán atravesó un delicado estado de salud durante su gira con Paulina Rubio: qué le pasó

Alejandra Guzmán vivió un calvario durante la gira en la que estuvo junto a Paulina Rubio. Mientras los fans disfrutaban de los conciertos y de la deslumbrante energía de las cantantes, ninguno imaginaba que tras bambalinas la hija de Enrique Guzmán luchaba por su vida, debido a la reacción que le provocó una de sus cirugías estéticas. Fue durante el programa Venga la Alegría donde dio varios detalles sobre el Perrísimas Tour 2022, y profundizó en sus padecimientos físicos que por momentos le impedían moverse y bailar como a ella le gusta. La complicación se tornó demasiado grave y tuvieron que intervenirla dentro de un quirófano a finales de mayo, luego de la gira de las dos artistas icónicas.

“Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones, pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabe: yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba”, dijo en una entrevista.

Alejandra Guzmán habla de las complicaciones que tuvo en su gira con Paulina Rubio

Pese a sus malestares, la Guzmán, como la apodaron en México, volvió a bailar y a practicar las coreografías que tanto le gustan, ya que asegura que, si no está en movimiento, no se siente feliz. “Ya volví a bailar y ya tenemos nuevas coreografías y el nuevo show. Con todo y las limitaciones de las operaciones, vuelvo a moverme porque si no, no me siento igual, no me siento bien, es parte de mí”, añadió.

Alejandra aseguró que toca abiertamente estos temas para ayudar a más mujeres y alertarlas sobre las complicaciones que se pueden presentar después de algún procedimiento estético. No obstante, también reveló que es un proceso difícil para ella. “Es que no mucha gente lo dice y lo habla, pero también a veces es algo que ya no quiero tocar porque recuerdas muchas cosas, y lucho mucho, lucho por mi vida”, agregó.

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio dieron una gira juntas

Alejandra Guzmán lucha por salir adelante

La intérprete de “Llama por favor” comentó también que siempre está pendiente de su salud porque quiere ofrecer espectáculos de calidad a todos sus fanáticos. Por ello, cada vez que siente que no está bien, acude a revisarse. Al respecto, aseveró: “Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápidamente voy para ver cómo paro esa reacción, cómo me pasó en la gira, que nadie se enteró, pero yo desde los ensayos empecé con esa reacción”.

En cuanto al tour que compartió con la llamada Chica Dorada, se sometió a constantes revisiones y tratamientos para que, al momento de subirse al escenario, todos los asistentes disfrutaran del show y no se percataran de lo que sucedía.

“Encontré un doctor que me ayudó, me pusieron unas inyecciones en los brazos que arden mucho, pero yo salía feliz a cantar y al final es un sentimiento como si me pusieran cemento en el esqueleto y luego no me puedo ni arrodillar ni nada, pero yo lo hago con el alma...”, finalizó Alejandra, para quien esta gira representó un difícil reto.