Harry Styles suspendió su show en Copenhaghue y lanzó un cálido mensaje: “Estoy desconsolado”

El domingo, un twit de Harry Styles le rompió el corazón a sus fanáticas, que desde tiempo atrás se habían preparado para asistir a su show en Copenhague. “Estoy desconsolado”, iniciaba el mensaje del intérprete de “As it Was”. La razón no fue menor, ya que momentos antes había ocurrido un tiroteo mortal en un centro comercial cercano.

Horas previas a que Styles subiera al escenario en el Royal Arena de la capital de Dinamarca para su espectáculo “Love on Tour”, alrededor de las 6 pm comenzó un tiroteo en el centro comercial Fields. El responsable era un joven de 22 años, de acuerdo con los reportes en redes sociales de las autoridades. “Se confirma que más de una persona perdió la vida, en tanto que otras resultaron heridas”, decía una publicación de la policía que al final tenía una petición: “Si estás en Copenhague, contacta a tus familiares y hazles saber que estás bien”.

Gente saliendo del centro comercial Field's en Copenhague, Dinamarca, el domingo 3 de julio de 2022. (Olafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix via AP)

Tras la noticia, al principio se creyó que Styles sí se presentaría, ya que no había información sobre alguna suspensión. Momentos después, llegó el aviso que entristeció a todos los fanáticos que ya tenían el ticket listo para el evento. Fue Harry quien dio la noticia a través de su cuenta de Twitter: “Estoy desconsolado junto con la gente de Copenhague. Adoro esta ciudad. La gente es tan cálida y llena de amor. Estoy devastado por las víctimas, sus familias y todos los que sufren. Siento que no podamos estar juntos. Por favor, cuídense unos a otros. H.”

El twitt con el que Harry Styles anunció la cancelación de su concierto

El tiroteo en Copenhague tuvo, de acuerdo con reportes de The New York Times, tres víctimas mortales, mientas que al menos otras tres personas resultaron gravemente heridas en el ataque. Sobre el tirador, el joven fue detenido tras una amplia movilización. “Estamos convencidos de que el hombre que arrestamos es el perpetrador”, declaró a The Times Soren Thomassen, inspector de la policía local. “En su poder, tenía un rifle y armas de municiones”, añadió.

Los policías agregaron que tratan de documentar todo lo que ocurrió: buscan testigos, fotos del incidente y a cualquiera que haya estado en la escena. También aconsejan no compartir las imágenes en redes sociales.

Se desconoce cuál será la respuesta para los afectados por la cancelación, la gira de Harry Styles está programada para continuar el martes 5 de julio en el Accor Arena, en París.

Conciertos que terminaron en tragedias

La suspensión del show de Harry Styles recuerda a otras presentaciones de artistas que acabaron en un drama, como lo fue el tour de Ariana Grande en Manchester o el de Callejeros en Buenos Aires, en la terrible tragedia de Cromañón.

El mortal Dangerous Woman Tour de Ariana Grande

La asistencia a uno de los heridos, fuera del Manchester Arena Joel Goodman / DPA

Una de las escenas que dejó muchas heridas abiertas en Europa ocurrió el 22 de mayo de 2017, una fecha trágica luego de un ataque terrorista durante la presentación de Ariana Grande en el Manchester Arena, en Inglaterra. Una bomba causó la muerte de 22 personas, mientras que otras 139 terminaron heridas.

La mayor tragedia en un show de Argentina

Las bandas latinoamericanas también han tenido percances en sus eventos, como la banda de rock argentina, Callejeros, que el 30 de diciembre de 2004 tuvo una presentación fatal. La denominada Tragedia de Cromañón fue provocada por una bengala que detonó un incendio. El saldo fue de 194 muertos y al menos 1432 heridos.