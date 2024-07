Alerta por 296 productos de café que pueden causar “consecuencias adversas para la salud”, indica la FDA

Escuchar

En junio, Snapchill LLC dejó de vender 296 productos de café enlatado de forma voluntaria ante la posibilidad de que presentaran graves consecuencias para la salud de sus consumidores. Sin embargo, un mes más tarde, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) determinó que se trata de un retiro de Clase II.

Snapchill LLC, una empresa con sede en Wisconsin, sacó sus artículos del mercado debido al riesgo de causar botulismo. Según la FDA, la compañía no había cumplido con la normativa al no haber brindado detalles sobre su método de enlatado bajo en ácido, que podría favorecer la liberación de la toxina botulínica por parte de una bacteria. Sin embargo, hasta el momento no se han informado casos de consumidores que hayan presentado la enfermedad.

Como consecuencia y luego de un mes de investigación, la agencia determinó que el retiro de más de 10 millones de latas es de Clase II, la segunda peor de sus calificaciones. Esto significa que se trata de “una situación en la que el uso o la exposición a un producto infractor puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles, o en la que la probabilidad de que se produzcan consecuencias adversas graves para la salud es remota”.

Los productos incluidos en un retiro de Clase II pueden causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles Snapchill

Qué está mal en los productos de café retirados por la FDA

La FDA explicó que la raíz del problema se encontraba en el proceso de fabricación de los productos de la compañía. Según se indica en la alerta de retiro original, su método de enlatado con baja acidez “podría conducir al crecimiento y producción de la toxina botulínica”.

Esta toxina que ataca el sistema nervioso central es liberada por la bacteria Clostridium botulinum, y los espacios cálidos y húmedos que carecen de oxígeno como las latas de metal favorecen su producción. De esta forma, puede provocar botulismo, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una enfermedad potencialmente mortal.

Los síntomas del botulismo generalmente aparecen entre 12 y 36 horas después de la exposición a la toxina, y los más comunes son la dificultad para tragar, respirar, hablar o mover los ojos, la debilidad muscular y la visión doble o borrosa.

Cuáles son los productos retirados

Entre los artículos retirados de Snapchill LLC se incluyen más de 10 millones de latas de 20 productos distintos que fueron distribuidos en tostadores y minoristas de Estados Unidos y Canadá. Estos tienen presentaciones de tamaños diferentes y sus fechas de vencimiento son entre el 16 de junio de 2024 y el 16 de abril de 2025.

Entre los artículos retirados por Snapchill se incluyen más de 10 millones de latas de 20 productos distintos Carrier Roasting Co

“Los consumidores deben destruir los productos o devolverlos a Snapchill o al lugar de compra para obtener un reembolso”, señaló la compañía en el comunicado publicado en el sitio web de la agencia.

A continuación, la lista completa y actualizada de productos retirados:

