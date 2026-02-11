Aliado cercano de Maduro indultado por Biden vuelve a ser investigado por EEUU

MIAMI (AP) — Menos de tres años después de que el presidente Joe Biden indultara a un aliado cercano del expresidente venezolano Nicolás Maduro, el Departamento de Justicia apunta nuevamente al empresario, según información obtenida por The Associated Press, en una investigación que podría fortalecer la acusación de Estados Unidos contra el depuesto líder de Venezuela

Durante meses, los fiscales federales han investigado el papel de Alex Saab en una supuesta conspiración de soborno relacionada con contratos del gobierno venezolano para importar alimentos, según dos exfuncionarios de la ley que hablaron con la AP sobre la investigación en curso bajo condición de anonimato

Saab, de 54 años, amasó una fortuna a través de contratos con el gobierno de Venezuela. Pero el empresario nacido en Colombia, descrito durante mucho tiempo por autoridades de Estados Unidos como el “hombre de confianza” de Maduro, cayó en desgracia con el nuevo gobierno del país, que asumió el poder tras el derrocamiento del presidente venezolano por parte de Estados Unidos el mes pasado

El renovado interés del Departamento de Justicia en Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Trump por estabilizar las relaciones con la nación sudamericana, rica en petróleo. La investigación se deriva de un caso de 2021 que el Departamento de Justicia presentó contra Álvaro Pulido, el socio de larga data de Saab, dijeron los exfuncionarios de la ley. Esa acusación, interpuesta en Miami, se centra en el programa CLAP, establecido por Maduro para proporcionar productos básicos —arroz, harina de maíz, aceite de cocina— a los venezolanos pobres que luchan por alimentarse en un momento de hiperinflación desenfrenada y una moneda en caída libre

El renovado escrutinio marca un cambio de fortuna para Saab, quien escapó de una acusación anterior de Estados Unidos por una red de soborno no relacionada después de que Biden lo indultara a cambio de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros

Hasta el martes, aún se desconocía su paradero, días después de que se insinuara, en informes de noticias contradictorios, que había sido detenido o capturado para ser interrogado —al menos temporalmente— por funcionarios de Venezuela a petición del gobierno de Trump

Ni los funcionarios de Estados Unidos ni el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez han hecho ningún comentario. Luigi Giuliano, un abogado italiano, dijo que se reunió con el empresario la semana pasada en la capital venezolana y negó que estuviera detenido, pero declinó hacer más comentarios. El abogado de Saab en Estados Unidos, Neil Schuster, tampoco comentó

Desde que asumió el cargo de Maduro el 3 de enero, Rodríguez ha degradado a Saab, despidiéndolo de su gabinete y despojándolo de su papel como el principal conducto para las empresas extranjeras que buscan invertir en Venezuela

Biden indulta a Saab pese a objeciones de las fuerzas del orden

A pesar de las objeciones de las fuerzas del orden, en 2023, Biden acordó liberar a Saab a cambio de la excarcelación de varios estadounidenses presos y la devolución, por parte de Venezuela, de un contratista de defensa extranjero fugitivo conocido como “Fat Leonard”. El acuerdo se produjo como parte de un esfuerzo del gobierno de Biden para revertir las sanciones y llevar a Maduro a celebrar una elección presidencial libre y justa

Los nuevos cargos contra individuos previamente indultados son inusuales y solo pueden presentarse por delitos cometidos fuera del alcance definido del indulto, señaló Frank Bowman, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad de Missouri, quien actualmente escribe un libro sobre indultos

El indulto de Saab se ciñó estrictamente a una acusación de 2019 —el número de caso se cita en el propio indulto— relacionada con un contrato que él y Pulido ganaron, presuntamente a través de sobornos, para edificar unidades de vivienda de bajo costo en Venezuela que nunca se construyeron

El indulto de Saab se produjo con una serie de condiciones, señaló Bowman, entre ellas, que permaneciera fuera de Estados Unidos y no cometiera más delitos contra el país. “Se trata de un indulto anulable”, dijo

Conexiones internas impulsan el ascenso de Saab

En el sistema de clientelismo plagado de corrupción de Venezuela, donde la lealtad y las conexiones internas son primordiales, pocas personas con información privilegiada prosperaron como Saab. Primero apareció en el radar de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) hace más de una década, después de amasar una gran cantidad de contratos con la administración socialista de Maduro

En 2016, un gobernador partidario de Maduro presuntamente contrató a una empresa controlada por Pulido para importar desde México 10 millones de cajas de alimentos a 34 dólares por caja. Supuestamente lo hizo a sabiendas de que el costo real de comprar y enviar las cajas a Venezuela era mucho menor y exigió sobornos. Uno de los que supuestamente aprobó el acuerdo y ayudó a establecer una red de empresas para ocultar los pagos de sobornos fue Saab, quien está identificado en la acusación como “Coconspirador 1″

Saab fue arrestado en 2020 cuando su avión privado hizo una parada para reabastecerse de combustible en Cabo Verde de camino a Irán, en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria para eludir las sanciones de Estados Unidos

Maduro celebró el regreso de Saab en 2023 diciendo que “ha triunfado la verdad” sobre lo que llamó una campaña de mentiras, amenazas y torturas orquestada por Estados Unidos contra alguien al que consideraba un diplomático venezolano. Pero varios republicanos criticaron el acuerdo, entre ellos, el senador de Iowa Chuck Grassley, quien escribió una carta al entonces secretario de Justicia Merrick Garland diciendo que la historia “debería recordarlo como un depredador de personas vulnerables”, refiriéndose a Saab

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la investigación federal contra el empresario. El Departamento de Justicia y el FBI declinaron hacer comentarios

¿Testigo contra Maduro?

Si fuera devuelto a la custodia de Estados Unidos, Saab podría convertirse en un testigo valioso contra Maduro, dijeron los exfuncionarios de la ley. El empresario se reunió en secreto con la DEA antes de su primer arresto y, en una audiencia judicial a puerta cerrada en 2022, sus abogados revelaron que, durante años, ayudó a la DEA a desentrañar la corrupción en el círculo íntimo de Maduro. Como parte de esa cooperación, renunció a más de 12 millones de dólares en ganancias ilegales de negocios sucios

David Weinstein, un exfiscal federal de Miami, dijo que Saab podría ser un valioso testigo de carácter contra Maduro aun si él mismo no ha sido acusado de tráfico de drogas como el exlíder venezolano

“La acusación contra Maduro contenía muchas denuncias escandalosas, pero había poco en cuanto a corroboración”, dijo Weinstein. “Si los informes sobre su propia actividad criminal y cercanía a Maduro son ciertos, Saab puede describir ante los miembros del jurado una gama de actividades criminales que presuntamente tuvieron lugar durante todo el gobierno de Maduro”

Saab también tiene vínculos con Rodríguez, la socia preferida del gobierno de Trump para suceder a Maduro. La AP informó el mes pasado que la DEA ha analizado la participación de la mandataria interina de Venezuela en contratos gubernamentales adjudicados a Saab. El gobierno de Estados Unidos nunca ha acusado públicamente a Rodríguez de ningún delito

___

Esta historia es parte de una investigación que incluye el documental de FRONTLINE “Crisis in Venezuela”, que se estrena el 10 de febrero de 2026 en PBS. Vea el documental en pbs.org/frontline, en la aplicación PBS, en estaciones de PBS y en el canal de YouTube de FRONTLINE

___

Mustian informó desde Nueva York. El reportero de The Associated Press Eric Tucker contribuyó desde Washington

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa