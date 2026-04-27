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Tras el tiroteo, Trump dijo que la NFL debería “fichar” al atacante y criticó a la periodista que le hizo la entrevista

“Corrió 45 yardas, es muy rápido”, dijo sobre Cole Allen; luego, se enojó con Norah O’Donnell ante una pregunta: “Debería darte vergüenza”

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"Creo que la NFL debería ficharlo", dijo Donald Trump en referencia a Cole Allen y la velocidad que alcanzó para evitar a los agentes de seguridad el sábado por la noche
"Creo que la NFL debería ficharlo", dijo Donald Trump en referencia a Cole Allen y la velocidad que alcanzó para evitar a los agentes de seguridad el sábado por la noche60 minutes CBS News

Donald Trump dijo que Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego en la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, debería ser fichado por la NFL, en referencia a la velocidad con la que logró superar un puesto de seguridad. Fue una ironía, aunque no pareció, porque ni siquiera deslizó una sonrisa.

En una entrevista brindada a la cadena CBS -en el programa 60 minutos- luego del ataque, Trump criticó a la periodista que le hizo el reportaje por leer el manifiesto que Cole Allen envió a su familia antes de protagonizar el intento de ataque.

“Corrió 45 yardas, dicen, y simplemente fue hacia allí, y luego boom, lo atravesó -el puesto de seguridad-”, relató el presidente de EE.UU. en relación al momento que se conoció gracias a un video que él mismo subió a su cuenta de Truth Social. “Creo que la NFL debería ficharlo”, agregó.

Por otra parte, en otro tramo de la entrevista, la periodista -Norah O’Donnell- leyó una parte del manifiesto en la cual se refiere a Trump: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”. Trump interrumpíó la pregunta, aseguró que no es nada de lo señalado por el atacante. “Deberías avergonzarte de ti mismo por leer eso porque yo no soy ninguna de esas cosas”, dijo.

“Estaba esperando que leyeras eso porque sabía que lo harías porque eres una persona horrible. Gente horrible. Yo no soy un violador, no violé a nadie”, respondió Trump. Y agregó, en una probable referencia a partidario del Partido Demócrata: “Tus amigos del otro lado del plato son los que estuvieron involucrados con Epstein y otras cosas”.

El mandatario de Estados Unidos también se refirió a la actuación de la seguridad que se encargó de evacuarlo del lugar en el que se estaba llevando a cabo el evento, cuando empezaron los disparos por parte de Tomas Allen. La entrevistadora señaló el tiempo que demoraron en sacarlo de peligro al mandatario. “Fue un poco culpa mía”, respondió Trump y agregó que quería ver qué estaba pasando.

En ese mismo sentido, O’Donnell indicó que Cole Allen se encontró, en el marco del evento que recibió a Trump, con un operativo de seguridad que menos sofisticado de lo esperado y al cual describió como “incompetente”. “Este nivel de incompetencia es una locura”, escribió y fue leída por la periodista. Ante eso, el republicano sostuvo: “Él también fue bastante incompetente, porque lo atraparon. Y lo hicieron con bastante facilidad”.

Como informó LA NACION, el docente de 31 años oriundo de Torrance, California, precisa además que no tenía al mandatario estadounidense como único blanco. En el texto, habla de alcanzar a “funcionarios de la Administración priorizados desde el rango más alto hasta el más bajo”.

Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego durante la cena anual de corresponsables de la Casa Blanca, junto al presidente estadounidense Donald Trump
Cole Tomas Allen, el hombre que abrió fuego durante la cena anual de corresponsables de la Casa Blanca, junto al presidente estadounidense Donald Trump

En su manifiesto, Cole Allen detalló parte de su motivación: “No soy un niño de escuela víctima de una explosión, ni un niño que muere de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de esta administración. Poner la otra mejilla cuando una persona es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes".

El hombre de 31 años trabajaba como profesor de tiempo parcial en C2 Education.La compañía lo había distinguido meses atrás como “profesor del mes”, de acuerdo a publicaciones de la empresa en redes sociales. También se presentaba como desarrollador de videojuegos.

En un perfil de LinkedIn que se le adjudica, figura que también es autor del título independiente bajo el nombre de “Bohrdom”, disponible en la plataforma Steam, cuyo nombre fue registrado como marca en 2018.

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