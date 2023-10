escuchar

La exreina de belleza venezolana-estadounidense Alicia Machado contó que hablar sobre la relación que sostuvo con José Manuel Figueroa durante su participación en el reality Secretos de las Indomables le habría costado el trabajo. La actriz es una de las famosas que forma parte de la producción de Canela TV, al lado de Yuri y Patricia Manterola, entre otras latinas. Sin embargo, el haber dicho que el cantante de regional mexicano la golpeaba cuando era su pareja habría sido la razón de su salida de la popular cadena de televisión.

Fue a través de una transmisión en vivo en Instagram donde Machado contó la violencia que vivió con el hijo del fallecido Joan Sebastian. “Me sacó tanto de onda que me dijeran que ya no me quieren en Telemundo, que porque no les gusta de lo que hablo en el reality. Eso me ha perjudicado en muchos lados y ya se me terminó el contrato por lo que dije”, contó, con la voz entrecortada, la que fue Miss Universo en 1995. Esta intempestiva salida se suma a otras recientes, como la de Adamari López.

Alicia Machado fue despedida de Telemundo @machadooficial / Instagram

¿Qué fue lo que dijo Alicia Machado contra José Manuel Figueroa?

Alicia Machado contó que José Manuel Figueroa la agredió físicamente en el tiempo que sostuvieron una relación sentimental, hace más de una década. La venezolana de 46 años detalló cómo había sido una de las presuntas veces que el cantante la lastimó. “Es un tipo exageradamente violento. A mí nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás”, compartió la modelo, mientras Yuri la escuchaba con detenimiento y Ninel Conde la miraba. Cabe mencionar que esta última también fue novia de Figueroa.

“El hombre te golpea y violenta física y mentalmente a una mujer. Es una enfermedad, el que está enfermo es él. Estaba lavando un plato y entonces le digo: ‘oye, necesito que me digas qué vamos a hacer porque mis amigos me están organizando una fiesta en la Ciudad de México y, de repente, el cuate, que además tiene una mano de este tamaño, se voltea y me vuela una cachetada pero de la nada. Yo esto nunca lo había hablado”, narró.

Mientras sus compañeras del show le prestaban atención, Machado aseguró que ya no teme a las represalias que pueda recibir de parte del cantante: “Ya me vale cuántas veces más me va a amenazar de muerte”. A su vez, evocó un viaje a Venezuela que hizo con marcas evidentes de violencia: “Mi papá llega a la casa, que me ve, y empieza ‘qué pasó, qué fue lo que pasó'”.

José Manuel Figueroa es hijo del fallecido cantante Joan Sebastian @jmfigueroa_mx / Instagram

Las duras revelaciones que Machado emitió durante una de las emisiones del reality lograron un gran alcance. José Manuel Figueroa, quien fue pareja de la modelo hace más de 15 años, aseguró que no se quedará de brazos cruzados y que la demandará para que compruebe sus acusaciones. “Yo voy a tomar acciones legales, punto. Lo que sea necesario, ya que prácticamente ella tendrá que verificar lo que tiene que comprobar”, señaló el cantante, de acuerdo con El Universal.