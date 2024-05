En Texas: esto es lo que sucede al presentar un documento que no cumpla con la Real ID, después del 7 de mayo de 2025

Escuchar

A partir del 7 de mayo de 2025, en Texas solo se aceptará como identificación federal las licencias de conducir y tarjetas de identificación que cumplan plenamente con la Ley Real ID. Esta fecha límite fue acordada por el Departamento de Seguridad Nacional y deberá cumplirse en todas las jurisdicciones de EE.UU. Se trata de una medida que se alinea con la lucha contra el terrorismo, el robo de identidad y otros delitos.

Esta modificación rige al momento de acreditar la identificación federal. Los residentes de este estado que no tengan esta nueva certificación no podrán ingresar a instalaciones federales ni abordar vuelos nacionales, a menos que presenten otra forma de identificación aceptable, como un pasaporte estadounidense. Las credenciales Real ID comenzaron a entregarse a partir de 2016 y se las puede diferenciar con facilidad, ya que poseen una estrella dorada en la esquina superior derecha del documento.

Texas comenzó a emitir tarjetas que cumplen con la Real ID desde el 10 de octubre de 2016 Texas Department of Public Safety

Si la tarjeta de una persona no tiene la estrella, puede continuar usándola después del 7 de mayo de 2025. No tendrá ningún tipo de pena o multa por ello. Pero es fundamental saber que solo será aceptada para fines relacionados con el estado como, por ejemplo, conducir (solo licencia de conducir), realizar operaciones bancarias y votar. No obstante, esa tarjeta no será aceptada como identificación para propósitos federales. Cuando se deba renovar, se tramitará la estrella de Real ID.

“Mientras su licencia de manejar de Texas existente siga siendo válida y no esté vencida, es aceptable para conducir en cualquier vía pública en todo el país y una tarjeta de identificación seguirá siendo válida para fines de identificación no federal. Sin embargo, cuando renueve nuevamente, recibirá una tarjeta compatible con Real ID”, explican desde el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

La Ley Real ID se aplica a las licencias de conducir y tarjetas de identificación móviles y digitales DHS

Real ID en Texas: para qué sirve y por qué se utiliza

Desde el Departamento de Seguridad Pública de Texas emitió un comunicado en el que aseguró que esta iniciativa buscaba “proteger a los ciudadanos de Texas otorgando licencias únicamente a personas que estén debidamente identificadas y que puedan demostrar su capacidad para operar de manera segura un vehículo motorizado en las vías públicas”.

“Esta Ley fortalece la integridad y seguridad de las tarjetas emitidas por el estado en un esfuerzo por reducir el fraude de identidad y el terrorismo”, agregó el Departamento.

El Congreso de EE.UU. aprobó esta modificación en 2005 como una forma de dar respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre. “La Ley Real ID requiere que los estados adopten e implementen estándares uniformes para la emisión y producción de licencias de conducir y tarjetas de identificación emitidas por el estado si van a ser aceptadas como documentos de identidad por el gobierno federal”, aseguraron desde el Departamento de Texas.

Todos los estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios cumplen con la Ley Real ID Facebook California Department of Motor Vehicles

En Texas: cómo tramitar la Real ID por primera vez

Antes de que la documentación llegue a su fecha de vencimiento, los ciudadanos de Texas pueden renovar su licencia de conducir para obtener la Real ID. Para eso, deben acercarse al Departamento de Seguridad Pública, siempre coordinando previamente una cita. Este turno se debe solicitar a través de la página oficial. Una vez que llegue el día del trámite, la persona deberá llevar:

Certificado de nacimiento original o pasaporte de EE.UU., vigente.

Tarjeta de Seguro Social.

Factura de servicios públicos o residencial fechada dentro de los 180 días posteriores a la fecha de solicitud.

Registro o título de propiedad de vehículos en Texas.

Póliza de seguro de auto, vigente.

Documentos legales de cambio de nombre, si aplica.

Pagar la tarifa de solicitud, que varía según la edad del solicitante y otros factores, y que oscila entre US$18 y US$33.