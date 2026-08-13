Allegados a Trump restablecen nombre del presidente al Kennedy Center

El consejo de administración del Kennedy Center, la sala de conciertos de Washington D.C. controlada por allegados a Donald Trump, votó el jueves a favor de reinstaurar el nombre del actual presidente en su fachada, tras una orden judicial de retirarlo, según medios estadounidenses.

Luego de colocar a sus aliados en el consejo de administración de la prestigiosa institución de la capital, el magnate republicano había añadido su nombre al de su predecesor demócrata, rebautizándola como "Trump Kennedy Center".

Sin embargo, en mayo, un juez federal ordenó la eliminación del edificio de toda referencia "al presidente Trump o a cualquier otra persona que no sea el presidente Kennedy", así como de la página web de la institución y de sus marcas registradas.

La resolución aprobada este jueves estipula que el edificio ahora lucirá la inscripción: "Restaurado y renovado por el presidente Donald J. Trump", de acuerdo a medios que citan fuentes anónimas.

La junta también votó a favor de cerrar el edificio principal del Kennedy Center durante dos años para realizar renovaciones, obras exigidas por Trump pero previamente bloqueadas por los tribunales.

El Kennedy Center no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.