Fui el cardiólogo de Dick Cheney: Trump no luce bien y deberíamos saber por qué

NUEVA YORK.- Los problemas cardíacos de Dick Cheney nunca fueron un secreto nacional.

Fui el cardiólogo de Cheney durante 27 años, incluyendo sus dos periodos como vicepresidente. Durante su tiempo en la Casa Blanca, necesitó stents, un desfibrilador y tratamiento médico para una arritmia y un trombo en la pierna. Después de que le implantaran el desfibrilador en el pecho en 2001, solía mostrarles con frecuencia a los visitantes de su oficina en el Ala Oeste un dispositivo de muestra que le había proporcionado el fabricante.

La franqueza de Cheney sobre su estado de salud fue una anomalía para un político estadounidense. Grover Cleveland se sometió a una cirugía secreta de cáncer mientras era presidente. Franklin Delano Roosevelt le ocultó al público que usaba una silla de ruedas. Antes de su campaña para un cuarto mandato, luchó contra una hipertensión severa y una insuficiencia cardíaca congestiva, pero al público se le dijo que la salud del presidente era “excelente en todos los aspectos”. El desastroso desempeño de Joe Biden en el debate generó preocupaciones de que la Casa Blanca había intentado ocultar el declive del presidente. Durante semanas después de su hospitalización este verano, el senador Mitch McConnell no compartió casi ningún detalle sobre por qué estuvo ausente de su cargo.

Las manos de Trump, bajo escrutinio público SAUL LOEB - AFP

En junio, el presidente Donald Trump celebró su cumpleaños número 80, y al final de este mandato será la persona de mayor edad en la historia en servir como líder de esta nación. Tras la evaluación médica de Trump en mayo, Sean Barbabella, el médico del presidente, escribió que este “sigue gozando de excelente salud” y que su “exigente agenda diaria, que incluye múltiples reuniones de alto nivel, compromisos públicos y actividad física regular, sigue contribuyendo a su bienestar general”.

Por más que la Casa Blanca asegure lo contrario, en ocasiones durante el último año el presidente no se ha visto bien. No soy el médico de Trump, y solo he revisado sus historiales que se han hecho públicos. Pero Trump es probablemente el presidente más fotografiado en la historia de Estados Unidos, y es fácil ver una variedad de dolencias físicas. Ha tenido grandes moretones en ambas manos, hinchazón en las piernas y episodios en los que parece tener dificultades para mantenerse despierto. También se le han realizado pruebas de diagnóstico por imagen avanzadas por razones poco claras. Una vez más, el público se queda preguntándose si el líder de la nación está bien.

A pesar del poder sin precedentes que se le concede al presidente de Estados Unidos, no existe ningún requisito formal para que el comandante en jefe certifique su aptitud para el cargo. Eso es un error. Los miembros del ejército, los agentes del Servicio Secreto, los pilotos comerciales, los conductores de autobuses escolares y los controladores de tráfico aéreo deben demostrar periódicamente que están lo suficientemente bien como para realizar su trabajo. La práctica actual de reportar los resultados de un examen médico anual para el presidente comenzó en el gobierno de Nixon, pero es solo una costumbre, no una obligación formal. Y, como ha demostrado la historia, puede ser poco confiable.

La Casa Blanca atribuye los moretones a los múltiples apretones de manos y el uso de aspirina SAUL LOEB - AFP

Esto no significa que se deba revelar cada detalle sobre la salud de un presidente. Es apropiado ocultar elementos de un historial médico que podrían ser explotados por un adversario. En 2007, cuando reemplazamos el desfibrilador de Cheney, no compartimos información sobre una nueva función inalámbrica del dispositivo que yo consideraba una amenaza de seguridad para el vicepresidente. (Al final pudimos hacer que el fabricante desactivara esa capacidad).

La Enmienda 25 de la Constitución ofrece la mejor solución a este problema: facilita al Congreso establecer un panel independiente fuera del poder ejecutivo para evaluar la salud y aptitud del presidente. En abril de este año, el representante Jamie Raskin presentó un proyecto de ley para crear una comisión del Congreso que haría justo eso. Lo ideal sería que dicho panel estuviera facultado para revisar los datos de los exámenes físicos presidenciales de rutina, así como las evaluaciones realizadas cuando surgen preocupaciones médicas.

Trump mostró varios espisodios de somnolencia diurna ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Si una comisión de este tipo existiera hoy, estas son algunas de las preguntas médicas que podría aclarar respecto a la salud de Trump. El público estadounidense merece respuestas a todas ellas.

El reciente informe de Barbabella afirma que el presidente fue evaluado por 22 consultores , un número extraordinario de especialistas incluso para la evaluación de salud ejecutiva más extensa. ¿Por qué se convocó a tantos médicos y cuáles eran sus especialidades?

afirma que el presidente fue evaluado por , un número extraordinario de especialistas incluso para la evaluación de salud ejecutiva más extensa. ¿Por qué se convocó a tantos médicos y cuáles eran sus especialidades? A menudo Trump muestra moretones prominentes en las manos , que la Casa Blanca atribuye a los frecuentes apretones de manos y al uso frecuente de aspirina . El traumatismo causado por los apretones de manos nunca ha parecido una explicación plausible, y no explica por qué la mano izquierda del presidente suele estar descolorida de manera similar. Además, ¿por qué tomaría el presidente una dosis de aspirina cuatro veces mayor que la que suelen recomendar los médicos?

, que la Casa Blanca atribuye a los frecuentes y al uso frecuente de . El traumatismo causado por los apretones de manos nunca ha parecido una explicación plausible, y no explica por qué la mano izquierda del presidente suele estar descolorida de manera similar. Además, ¿por qué tomaría el presidente una dosis de aspirina cuatro veces mayor que la que suelen recomendar los médicos? La hinchazón en las piernas del presidente el verano pasado provocó una evaluación médica no programada . El médico del presidente describió el problema como insuficiencia venosa crónica , una afección común en personas mayores, que es el resultado de válvulas con fugas en las venas de las piernas. Por lo general, se desarrolla gradualmente durante un largo periodo. Pero durante el examen físico completo de Trump solo unos meses antes, Barbabella no documentó ninguna hinchazón en las piernas del presidente. Si eso es cierto, su hinchazón sería, por definición, aguda , no crónica. La hinchazón aguda de las piernas es un hallazgo potencialmente mucho más importante que puede ser causado por problemas como enfermedades cardíacas y renales . ¿Cuál es el motivo de esta discrepancia?

del presidente el verano pasado provocó una . El médico del presidente describió el problema como , una afección común en personas mayores, que es el resultado de válvulas con fugas en las venas de las piernas. Por lo general, se desarrolla gradualmente durante un largo periodo. Pero durante el de Trump solo unos meses antes, Barbabella no documentó ninguna hinchazón en las piernas del presidente. Si eso es cierto, su hinchazón sería, por definición, , no crónica. La hinchazón aguda de las piernas es un hallazgo potencialmente mucho más importante que puede ser causado por problemas como y . ¿Cuál es el motivo de esta discrepancia? El presidente a menudo parece tener dificultades para mantenerse despierto, signos de una afección a la que los médicos se refieren como somnolencia diurna excesiva . Este problema, que a veces es evidente durante eventos en el Despacho Oval , no se abordó en el informe posterior al examen físico completo de Trump en mayo. Aunque el presidente es un conocido trasnochador, su somnolencia parece relativamente nueva. Hay varias causas posibles para los síntomas del presidente, algunas de las cuales podrían tener complicaciones graves si no se tratan. ¿Ha identificado el equipo médico del presidente el origen de este problema? ¿Y cómo lo están abordando?

. Este problema, que a veces es evidente durante eventos en el , no se abordó en el informe posterior al examen físico completo de Trump en mayo. Aunque el presidente es un conocido trasnochador, su somnolencia parece relativamente nueva. Hay varias causas posibles para los síntomas del presidente, algunas de las cuales podrían tener si no se tratan. ¿Ha identificado el equipo médico del presidente el origen de este problema? ¿Y cómo lo están abordando? En octubre de 2025, a Trump se le realizaron pruebas de diagnóstico por imagen avanzadas del corazón y el abdomen en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed . El médico del presidente ofreció una descripción vaga del motivo de las pruebas: “para identificar problemas de manera temprana, confirmar la salud general y asegurar que mantenga su vitalidad y función a largo plazo”. Dijo que las pruebas no revelaron ninguna anomalía. ¿Hubo algún síntoma específico o evento clínico que motivara estas pruebas?

del corazón y el abdomen en el . El médico del presidente ofreció una descripción vaga del motivo de las pruebas: “para identificar problemas de manera temprana, confirmar la salud general y asegurar que mantenga su vitalidad y función a largo plazo”. Dijo que las pruebas no revelaron ninguna anomalía. ¿Hubo algún síntoma específico o evento clínico que motivara estas pruebas? Informes médicos anteriores de Trump han revelado que el presidente usa el medicamento finasterida , que previene la caída del cabello . El medicamento no se mencionó en el informe posterior al examen médico más reciente de Trump. En respuesta a una consulta de The Washington Post sobre su ausencia, la Casa Blanca respondió: “El informe actual refleja todos los medicamentos que se consideran clínicamente relevantes para divulgar en este momento”. No importa, de ninguna manera sustancial, si el presidente está o no tomando un medicamento para la caída del cabello. La pregunta más importante es: ¿qué medicamentos recetados para Trump, si los hay, ha decidido ocultar la Casa Blanca al público?

, que previene la . El medicamento no se mencionó en el informe posterior al examen médico más reciente de Trump. En respuesta a una consulta de The Washington Post sobre su ausencia, la Casa Blanca respondió: “El informe actual refleja todos los medicamentos que se consideran clínicamente relevantes para divulgar en este momento”. No importa, de ninguna manera sustancial, si el presidente está o no tomando un medicamento para la caída del cabello. La pregunta más importante es: ¿qué para Trump, si los hay, ha decidido ocultar la Casa Blanca al público? El presidente ha hablado sobre lo bien que se desempeña en las pruebas cognitivas. Sin embargo, el examen que describe Trump, la Evaluación Cognitiva de Montreal, es una herramienta de detección breve y básica, con preguntas simples (dibujar un reloj, identificar un camello), que a menudo se realiza en respuesta a una preocupación del paciente o de un miembro de la familia. ¿Por qué se ha sometido el presidente a esta prueba en numerosas ocasiones, y se le han realizado evaluaciones neurocognitivas más sofisticadas?

Algunas personas argumentarían que estos detalles médicos personales son más de lo que el público merece saber: después de todo, el Palacio de Buckingham no ha revelado muchos detalles sobre el cáncer del rey Carlos o su tratamiento.

Pero Estados Unidos no tiene un rey. En una democracia representativa, el pueblo debe tener confianza en la salud de su líder y en la capacidad del líder para guiar a la nación. Nos han mantenido en la oscuridad durante demasiado tiempo.

El autor es catedrático de medicina y cirugía en la Universidad George Washington.