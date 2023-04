Alquiló un Airbnb con sus amigas, pero descubrió algo escalofriante en el baño y quiere denunciar al dueño

escuchar

Un grupo de amigas alquiló un alojamiento para festejar el cumpleaños de una de ellas. Sin embargo, el festejo tuvo un giro inesperado cuando una de las presentes descubrió que el propietario de la casa había instalado una cámara en el baño. Tras el hallazgo, las jóvenes llamaron a la policía, que confirmó que las habían observado en su estancia, según la historia que una usuaria compartió a través de TikTok y que se volvió viral.

La autora del video fue una joven llamada Kennedy y en él detalló la experiencia que vivió con sus amigas. “Descubrimos que fuimos vigiladas en nuestro Airbnb”, inició. Posteriormente, explicó que ella y otras 14 mujeres se instalaron en la casa alquilada para festejar el cumpleaños número 30 de una de ellas. Sin embargo, las cosas se salieron de control cuando una dijo: “Chicas, estoy muy paranoica, siento como si hubiera cámaras en la casa”.

Sus acompañantes no le tomaron importancia a esta observación y creyeron que la mujer actuaba de manera dramática. No obstante, esto no detuvo el presentimiento de la joven desconfiada y comenzó a investigar el lugar. “Revisó las duchas, los marcos de los cuadros, las manijas de las puertas, cualquier objeto que pudiera tener una cámara en su interior”, señaló Kennedy en el clip.

Un grupo de jóvenes encontró una cámara oculta en el Airbnb que alquiló

La mujer confirmó sus sospechas al encontrar una cámara en un enchufe del baño, que apuntaba directamente a la ducha. Si bien este objeto no les despertó desconfianza al principio, cuando lo inspeccionaron se dieron cuenta de que tenía varias irregularidades. “En primer lugar, el enchufe no funcionaba, no podías introducir nada dentro de él”, recordó la tiktoker. “Como se puede ver aquí, no hay nada, la parte de arriba se ve muy normal. Pero en la parte de abajo, miren, está la pequeña cámara”, dijo a sus seguidores mientras mostraba una fotografía.

Kennedy detalló que luego del descubrimiento salieron asustadas de la vivienda y llamaron a la policía. “Una parte de nosotras no estaba convencida de que eso fuera real, pero luego encontraron las cámaras (las autoridades), esto significó que fuimos grabadas durante la noche que estuvimos ahí”. Para finalizar, la joven pidió a la comunidad virtual que la orientaran respecto a si podía tomar acciones legales. Además, los invitó a revisar las viviendas alquiladas. “¿Alguien sabe si podemos demandar o qué podemos hacer ahora? Porque eso es un poco espeluznante. La moraleja de esta historia es que revisen cualquier indicio de cámaras y siempre escuchen a sus amigas paranoicas”, manifestó.

El grupo de amigas se dio cuenta de que el enchufe no funcionaba, solo había sido colocado para ocultar la cámara Unsplash

El arresto a un texano por instalar cámaras en su alojamiento

El caso de Kennedy y sus amigas no es el primero de este tipo, ya que en julio de 2021, dos huéspedes alquilaron una casa en Texas y descubrieron que el anfitrión había instalado cámaras ocultas en el dormitorio principal. Los afectados informaron el incidente a las autoridades del condado de Kendall. Cuatro meses después, el hombre, identificado como Jay Allee, fue arrestado por filmar a la pareja.

Los investigadores del caso descubrieron que el acusado tenía más de 2000 videos y fotografías íntimos de personas a quienes les había alquilado esa casa. Allee obtuvo libertad bajo fianza al pagar US$600 mil. Sin embargo, en febrero de este año se declaró culpable de seis delitos graves de grabación visual invasiva y fue sentenciado a un año de prisión, informó KSAT.

LA NACION