¿Cuándo se celebra la Met Gala 2024?

La Met Gala, también llamada Costume Institute Gala, es un evento benéfico que da inicio a la exposición de moda anual del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York. Los organizadores del suceso, que reúne a cientos de celebridades, revelaron el código de vestimenta para este 2024, una extraña premisa que los invitados cumplen este 6 de mayo.

En un comunicado, el Museo Metropolitano de Arte anunció que Bad Bunny, Chris Hemsworth, Jennifer Lopez, Anna Wintour y Zendaya son los copresidentes de la velada. El evento benéfico se lleva a cabo anualmente el primer lunes de mayo y marca el inicio de la exposición de primavera de The Costume Institute; que este año lleva por nombre Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda).

El verdadero significado de la temática de la Met Gala 2024

Para celebrar el tema de la exposición de este año, el código de vestimenta para el evento es: “The Garden of Time” (El jardín del tiempo). En un video, que se publicó en las redes sociales del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, The Costume Institute y la revista Vogue, se compartió, como inspiración para los asistentes, la pintura “The old gateway” de Thomas Edwin Mostyn, en la que se ve un jardín cubierto de flores y una mujer con un vestido azul.

Andrew Bolton, principal responsable de la idea de la exposición que le da la temática a la Met Gala, explicó para Vogue que “es básicamente una oda a la naturaleza”. De acuerdo con la publicación en su edición España, en este 2024 “veremos muchos diseños que aluden directamente a la belleza de la flora y la fauna”.

En el comunicado, se indica que la exposición “reactivará las capacidades sensoriales de las obras maestras de la colección del Museo, a través de investigación de primera mano, análisis de conservación y diversas tecnologías, desde herramientas de vanguardia, inteligencia artificial e imágenes generadas por computadora hasta formatos tradicionales de rayos X, animación de video, proyección de luz y paisajes sonoros”, lo que podría servir como inspiración para los invitados.

Se expondrán aproximadamente 250 prendas y accesorios que abarcan cuatro siglos, unidos visualmente por iconografía relacionada con la naturaleza, misma que servirá como metáfora de la fragilidad y lo efímero de la moda y un vehículo para examinar los temas cíclicos del renacimiento y la renovación. La exposición dará vida a estos objetos a través de activaciones inmersivas diseñadas para transmitir olores, sonidos, texturas y movimientos.

Rihanna en la Met Gala de 2023 Mike Coppola - Getty Images North America

Quiénes asisten a la Met Gala

El evento proporciona al departamento de moda su principal fuente de financiación para exposiciones anuales, publicaciones, adquisiciones, operaciones y mejoras de capital. Shou Chew, director ejecutivo de TikTok, y Jonathan Anderson, director creativo de LOEWE, serán los presidentes honorarios de la velada.

En cuanto a las celebridades, la lista de invitados a la Met Gala nunca se revela antes de la gran noche. Sin embargo, hay algunos nombres importantes que asisten con frecuencia, como las integrantes del clan Kardashian-Jenner o Rihanna y la icónica actriz Blake Lively. El evento no se graba ni se transmite para el público en general, a excepción de la llegada de las celebridades.