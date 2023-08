escuchar

Una mujer estadounidense se volvió viral por mostrar las excesivas restricciones que tenía el Airbnb que alquiló para pasar unas vacaciones. Se hospedó en una casa junto a una familia, pero a los pocos instantes de haber entrado se arrepintió porque la propiedad estaba llena de carteles con reglas comunitarias. Al final, su estrés por las prohibiciones fue tan grande, que se desahogó publicándolo en un video a través de TikTok.

La usuaria @beckypearlatx dijo que a finales de junio de 2023 estuvo en Wimberley, Texas, sin detallar los motivos de su viaje. Lo que sí especificó es que sus días de descanso se vieron casi arruinados por el lugar de alojamiento en el que se quedó. “¿Hay un límite de cuántas reglas puede haber en un Airbnb?”, describió.

En el clip, la tiktoker da un recorrido por toda la vivienda, para mostrar que hay pequeños anuncios hasta en los lugares más inesperados. “No lo entiendo, las reglas que estaban por toda la casa me dejaron en shock. Cada habitación y cada superficie tenía una nota. Casi parecía que no estaba de vacaciones”, afirmó en la grabación.

Una tiktoker mostró las excesivas reglas que había en su Airbnb

En los carteles que mostró había varios destinados a cuidar los muebles. “Antiguo y frágil, no intente abrir las perillas”, decía sobre una vitrina con ítems que no eran utilizables, sino solo parte de la decoración. Lo mismo sucedió en una de las habitaciones, donde había un muro artístico: “Pieza decorativa solamente, no tocarla ni moverla por ningún motivo. Tiene 10.000 años. Se rompe fácil”.

Incluso había instrucciones sobre cómo limpiar los utensilios durante la estancia: “No limpie las mesadas o electrodomésticos de mármol con abrasivos. Utilice solo agua y jabón, hay una botella rociadora debajo de la bacha”. Asimismo, se instaba a los huéspedes a ser cuidadosos hasta con los más mínimos detalles: “Absolutamente, no se puede saltar sobre las camas”; “El microondas es automático, presionarlo para abrirlo ni para cerrarlo”; “Esta era la mesa de nuestra abuela, sea amable con ella y use un mantel o individual”.

Finalmente, la casa también tenía anuncios sobre ciertos artículos que los turistas no podían ni siquiera tocar, y también había reglas sobre el método de entrega de la casa. “Estos utensilios solo pueden ser empleados por los propietarios... En su salida, deje todos los muebles, ropa de cama y cualquier cosa donde estaba originalmente”.

Los usuarios se sorprendieron

El video alcanzó tal popularidad que hasta el momento acumula 5,3 millones de reproducciones, así como cientos de comentarios de gente que se dijo sorprendida por las reglas del Airbnb. A la mayoría de los usuarios les pareció excesiva la cantidad de carteles que había alrededor de la propiedad y otros incluso se burlaron de eso.

Había anuncios de "no tocar" hasta en las plantas @beckypearlatx/TikTok

Hubo quienes también hicieron sugerencias para los propietarios de la casa: “Al principio pensé que estaban en un museo o algo”; “Esas cosas no deberían estar en un Airbnb”; “Nunca pongan artículos sentimentales, de valor incalculable o antiguos en un Airbnb”; “Creo que están en el negocio equivocado. Tal vez pretendían abrir un museo”; “Señor, no sabía que mi cuñada tenía un Airbnb”; “Mejor me quedo en un hotel, gracias”.

LA NACION