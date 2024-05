Un hombre corrió desnudo, amenazó a los pasajeros y obligó al aterrizaje de emergencia de un avión en Australia

Escuchar

La aerolínea Virgin Australia protagonizó este martes un incidente durante su vuelo VA696 que se dirigía desde la ciudad de Perth, ubicada en la costa oeste de ese país, hasta Melbourne, en el otro extremo. El vuelo tuvo que ser suspendido momentáneamente cuando uno de los pasajeros comenzó a correr desnudo por el pasillo del avión. En su camino, este exhibicionista chocó a una azafata, la amenazó e insultó a otros pasajeros.

El viaje, que tenía una duración prevista de 3 horas y 30 minutos, no pudo completarse, dado que el avión regresó al aeropuerto de Perth, donde las autoridades estaban esperando al hombre para arrestarlo. Los agentes de la Policía Federal Australiana fueron los encargados del operativo. Tras bajar al pasajero, lo trasladaron hasta un hospital para darle asistencia psicológica. Allí será evaluado y luego le tomarán declaración sobre los hechos ocurridos.

La policía de Australia arrestó a un pasajero que se desnudó durante un vuelo X @7NewsAdelaide

Hasta el momento, no se conoce públicamente el nombre de la persona arrestada. Sin embargo, confirmaron que deberá presentarse ante la Justicia en los próximos días. De acuerdo con el canal de televisión estatal Australian Broadcasting, en el incidente no se registraron heridos.

Por su parte, la aerolínea se disculpó con los viajeros que fueron afectados tras presenciar esta situación, así como también por las demoras ocasionadas. Sin embargo, no realizaron más declaraciones al respecto. En sus redes sociales, no hay comunicados ni declaraciones. Los usuarios de X (ex Twitter) viralizaron rápidamente la noticia, junto a algunos videos grabados por los pasajeros.

Una mujer se prendió un cigarrillo y se desnudó en un avión en Rusia

Aunque el caso protagonizado por este hombre australiano parece inédito, hubo un episodio similar durante un vuelo en febrero de 2023, cuando una mujer rusa encendió un cigarrillo, se desnudó en pleno vuelo y generó un caos en el avión. Según se supo, había sufrido una crisis psicológica mientras estaba a bordo de un vuelo de la aerolínea Aeroflot, que se dirigía de Stavropol a Moscú. Su nombre era Anzhelika Moskvitina, tenía 49 años y una vez que despegó el avión comenzó a desnudarse y mordió a un miembro de la tripulación.

La pasajera alertaba a los gritos a todos los presentes que “iban a morir”. Las autoridades a cargo del vuelo se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo cuando comenzaron a oler humo de cigarrillo que salía de uno de los baños. La mujer se había encerrado y, cuando quisieron sacarla, comenzó el escándalo. “Entiendo que iré al hospital psiquiátrico o a una prisión, pero quiero ir a la cabina”, repetía la viajera.

Una pasajera de un vuelo comercial dentro de Rusia se desnudó y comenzó a gritar The New York Post

Los auxiliares a bordo lograron tranquilizarla y ponerle una camiseta para tapar su torso desnudo. Luego, procedieron a esposarla con precintos de plástico para preservar su integridad física y la del resto de los pasajeros. Anzhelika Moskvitina gritaba que la “dejaran en paz” y pedía que todos se fueran de allí. En este caso, el avión no cambió su rumbo, sino que llegó hasta destino. En su llegada, la policía intervino y se llevó detenida a la mujer.

LA NACION