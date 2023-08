escuchar

En noviembre pasado, la vida del californiano Edwin Castro cambió por completo desde que fue el único ganador del pozo mayor histórico de 2040 millones de dólares de la lotería Powerball. Desde que cobró la suma global de US$997,6 millones, menos impuestos, se ha dedicado a disfrutar de su nueva fortuna. Ahora, un experto en estadística señaló que una estrategia clave habría llevado al afortunado jugador a no tener que compartir su premio con nadie.

Mark Glickman, profesor titular de la Universidad de Harvard, señaló a The Sun que la clave con la que Castro ganó el pozo máximo de la lotería Powerball habría sido apostar al azar. Es decir, seleccionar números aleatorios, en lugar de patrones sugeridos por consejos de matemáticos o gurús de la lotería, que toman como base diferentes sorteos para hacer sus proyecciones.

Glickman es jefe estadístico del Center for Healthcare Organization and Implementation Research (COIN) y dijo al medio citado que los patrones numéricos en sorteos de la lotería como Powerball no dan ninguna ventaja porque suelen ser la apuesta de otras personas. “Si acabas seleccionando un grupo de números que son similares a los de otros, entonces, si ganaras, acabarías repartiéndote el premio con todos los demás (...)”, declaró. “El único lugar real en el que podrías tener algún tipo de estrategia con la selección de tus apuestas es asegurándote de que eliges un conjunto de números que no es probable que sea compartido por otras personas”.

Mark Glickman, profesor de Harvard y experto estadístico Harvard Data Science Review

Si bien el experto reconoció que no hay forma de conocer cuál fue la apuesta de Castro, dijo también que “la única estrategia establecida es realmente elegir un grupo de números que no tengan mucho de patrón”. El profesor de la Universidad de Harvard añadió: “Si no utilizas este tipo de clave aleatoria, básicamente te estás disparando en el pie”.

Glickman subrayó que aplicar este truco no da más probabilidades de ganar el premio mayor en sí. “Lo único que hace es decir simplemente que si acabas ganando con cualquier selección que hagas, hay menos probabilidades de que lo repartas con otras personas”. En cualquier caso, señaló también que la mejor forma de jugar es comprando boletos con relativa o poca frecuencia, dado que la lotería es un juego en el que no hay un pronóstico certero. “El resultado más probable es que pierdas dinero en cualquier jugada”, dijo el estadístico.

Las autoridades de la Lotería de California anuncian a Edwin Castro como el ganador del pozo histórico del Powerball Lotería de California

Edwin Castro cambió su vida al ganar la lotería

Después de cobrar su increíble pozo de Powerball, Castro compró una mansión en Hollywood Hills y ahora vive como vecino de las estrellas del cine y de la música, también adquirió una propiedad en Altadena, así como un Porsche valuado en alrededor de US$250 mil. Diferentes medios estadounidenses informaron que a partir de abril tiene guardaespaldas porque teme por su seguridad.

Su éxito no está exento de polémica, dado que en febrero, otro hombre de California, José Rivera, presentó una demanda en el Tribunal Superior de Los Ángeles al alegar que él era el verdadero propietario del boleto ganador y que se lo habían robado.

