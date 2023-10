escuchar

Un grupo de amigos alquiló un Airbnb en San Diego, California, y mostró en TikTok todos los detalles por los que su estadía se convirtió en un “infierno”. El usuario de la red social, identificado como Nick Doty, compartió un video de más de cinco minutos en el que compartió para sus miles de seguidores los desperfectos y suciedad que definitivamente no estaban entre lo que esperaban encontrar.

Nick Doty, un ingeniero informático de Washington, de acuerdo con su perfil de X (antes Twitter), respondió a un comentario sobre propietarios que no gastan en arreglar las viviendas, con un clip que ha logrado sumar hasta ahora más de 700 mil reproducciones. En el video les pregunta a sus amigos qué consideran es lo peor de la casa para mostrar cada detalle.

Doty explicó que él y sus amigos alquilaron la propiedad porque tenían un casamiento en San Diego e incluso calificó su experiencia como: “la excusa de casa más patética en la que me he alojado en mi vida”. También, dijo que el costo por la residencia de cinco habitaciones era de US$1250 por noche. No obstante, algunas camas solo estaban divididas por cortinas.

El tiktoker, identificado en la plataforma de videos como @nldoty y que cuenta casi con 40.000 seguidores, mostró primero que uno de los cuartos estaba en el garaje de la casa. “No bromeo, esto es un dormitorio”, se le escucha decir en el clip mientras abre una puerta, al lado de donde hay un auto estacionado, exponiendo también que el sitio huele a gasolina y no hay salida de aire.

Uno de sus amigos respondió que su parte favorita de la casa eran los “baños reclinables” y llevó a Doty a uno en el que el inodoro no estaba pegado a la pared y se movía. Otra huésped del Airbnb habló del aire acondicionado, esto debido a que el control se encontraba en una caja de seguridad y solo se podía desbloquear si le daba al anfitrión el extra por el servicio.

Una invitada más señaló las “manijas de ducha extraíbles”, ya que se soltaban al girarlas, como también mostraron en el video. Por su parte, la esposa de Doty dejó ver “todas las opciones para dormir” en la residencia, que incluían una cama en el sótano y otras habitaciones con varias camas en el interior, además de una que solo estaba separada por una cortina amarilla.

En un segundo clip, en el que el tiktoker respondió a uno de sus seguidores que escribió: “pusieron la cuna en el cuarto de garaje sin ventilación”, Doty siguió con el recorrido de los desperfectos de la casa que lo hicieron considerarla un “Airbnb del infierno”. De acuerdo con Insider, la propiedad en la plataforma tiene una calificación promedio de 4,78 sobre 5, en 129 reseñas y “las críticas son en general positivas, aunque muchas mencionan la larga lista de ‘reglas’ del anfitrión”.

El propietario y Airbnb responden tras el video viral

Un portavoz de Airbnb contestó al medio citado que estaban investigando la propiedad a raíz de la exposición en TikTok, aunque afirmó que Doty no los había contactado directamente.

El medio contactó al anfitrión de la propiedad, identificado solo como Scott, quien cuestionó lo mostrado en el video. Por ejemplo, negó que hubiera moho en las duchas. Además, sumó que en el garaje no había un cuarto, solo una “cama extra”. Según su versión, “gran parte del video fue fabricado para quedar mal”, y agregó: “No recomendaría a otro que acepte ninguna solicitud de reserva de este inquilino”.