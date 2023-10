escuchar

La peor pesadilla que le puede ocurrir a una persona que alquila su casa le sucedió a un dentista, quien anunció en Airbnb su mansión de California, valuada en casi 4 millones de dólares. La mujer que solicitó el servicio ha permanecido ahí más de 540 días y no quiere desalojar a menos que le den la cantidad de US$100 mil. Frente a este dilema, un juez le dio la razón a la inquilina por una ley.

El médico Sascha Jovanovic puso en alquiler su casa ubicada en la ciudad de Brentwood, en septiembre de 2021. Fue entonces cuando Elizabeth Hirschhorn, ahora conocida como “inquilina del infierno”, según New York Post, pidió alquilarla en la modalidad de largo plazo. Sin embargo, tiempo después, se negó abandonar la propiedad. El acuerdo era habitarla durante seis meses a cambio de un costo de US$105 por noche.

El dentista Sascha Jovanovic alquiló su casa en Airbnb y la inquilina no quería irse @drsaschajovanovic / Instagram

La estancia en Airbnb terminó en abril de 2022 y desde entonces Hirschhorn vive allí sin pagar alquiler, informó el medio antes citado. El caso llegó a los tribunales y un juez dictaminó que, con base en la ordenanza de estabilización de alquileres de la ciudad, que Jovanovic no puede sacar a la mujer, según la ley de Causa Justa adoptada por Los Ángeles.

Por tal motivo, la abogada de la mujer exige US$100 mil para que su defendida pueda reubicarse. “Es la casa del inquilino hasta que el propietario reciba una sentencia, por desagradable que sea para su cliente”, señaló la litigante en un correo electrónico enviado al abogado del dentista, informó Los Angeles Times.

El problema inició, al parecer, cuando ella se quejó de que las persianas eléctricas no funcionaban, a cinco meses de que llegó a la casa, además de que había moho en la cocina. En respuesta, el médico le ofreció a su inquilina el pago de algunas noches en hoteles de la zona para que se pudieran arreglar todos los desperfectos. No obstante, ella se negó. “No me siento segura de que me obliguen a desocupar la vivienda por una discapacidad y los altos riesgos de complicaciones por Covid”, dijo según unos correos a los que el medio citado tuvo acceso. A su vez se señala que, ante su negativa, el dentista la invitó a pasar algunos días en su casa, algo que ella consideró “inapropiado”.

El problema fue también Jovanovic no contaba con los permisos del estado de California para poner en alquiler su lujoso inmueble, ni con la cédula de habitabilidad, entre otros detalles. Asimismo, habría construido un baño sin el permiso adecuado. Por lo tanto, su oferta de alquiler no estaba regularizada, así que tampoco debió cobrarle a la mujer que se interesó en la vivienda, publicó NY Post.

Un dentista puso en renta su casa de California sin los permisos del estado airbnb.com

Ahora, Jovanovic demandó a Hirschhorn por daños y perjuicios para recuperar su casa y pide US$58.000 de alquiler. A su vez, solicitó una apelación del juez. El hombre alega que cuando quería hacer las reparaciones de su casa y agilizar los permisos, no lo dejaron entrar. En respuesta, Hirschhorn lo contrademandó y lo acusó de 15 violaciones, entre ellas negligencia, molestias, infligir intencionalmente angustia emocional y prácticas comerciales ilegales, entre otras. Mientras el caso avanza, la inquilina sigue en la casa del dentista.

LA NACION