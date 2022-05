“Andrea”, la canción de Bad Bunny que cuenta el femicidio que paralizó a Puerto Rico

Bad Bunny lanzó el pasado viernes 6 de mayo su nuevo disco, Un verano sin ti, compuesto por un total de 23 canciones plagadas de colaboraciones de colegas como Chencho Corleone, Jhay Cortez, Tony Dize, Rauw Alejandro, Bomba Estéreo, The Marías y Buscabulla. Precisamente junto a este dúo conformado por los puertorriqueños Raquel Berrios y Luis Alfredo Del Valle, el cantante interpretó “Andrea”, uno de los temas más significativos del álbum.

“Esta es para todas las mujeres de esta compleja y bella isla caribeña”, explicaron los músicos a través de la cuenta de Instagram de Buscabulla, y confirmaron así lo que los fanáticos de Bad Bunny ya habían dado por hecho. La canción está inspirada en el femicidio de Andrea Ruiz Costas, un caso que conmovió al país en abril del año pasado.

Bad Bunny (ft. Buscabulla) - Andrea

“Quiere quedarse en PR [Puerto Rico]/ No irse pa’ ningún estado/ Pero todo se ha complicado/ Como si ser mujer/ Fuera un pecado/ La demonia ha despertado”, dice una de las estrofas de la canción.

“Ey, ella no quiere una flor/ Solo quiere que no la marchiten/ Que cuando compre pan, no le piten/ Que no le pregunten qué hizo ayer/ Y un futuro lindo le inviten/ Que le den respeto/ Y nunca se lo quiten”, se escucha en otra parte del tema.

El femicidio de Andrea Ruiz Costas conmocionó a un país entero

Aunque había sido asesinada dos días antes, el cuerpo de Andrea Ruiz Costas fue encontrado calcinado el 29 de abril en la ciudad de Cayey, Puerto Rico. La mujer tenía 35 años y un golpe en el rostro. Un mes atrás, había denunciado ante las autoridades a su expareja, Miguel Ángel Ocasio Santiago.

Andrea Ruiz acudió a las autoridades en más de una oportunidad para denunciar que su expareja la violentaba (Facebook: @andrea.m.hung)

El 26 de marzo, a través de una videoconferencia con la jueza Ingrid Alvarado Rodríguez, Andrea relató el infierno que atravesaba. Ocasio, un guardia de seguridad de 40 años con el que había mantenido una relación durante aproximadamente ocho meses, la amenazaba con publicar imágenes íntimas que extrajo de su teléfono. También la acechaba en el trabajo, en el estacionamiento e incluso merodeaba su casa. La magistrada, no obstante, desestimó el caso.

No era la primera vez que la justicia le cerraba la puerta en la cara. Un día antes, Andrea había solicitado una orden de restricción contra el hombre, pero en ese caso fue la jueza Sonya Nieves la que decidió no expedirla y, en cambio, citó a ambas partes a una audiencia para el 31 de marzo. Finalmente, el 27 de abril la asesinó.

Andrea Ruiz fue encontrada calcinada en Cayey, Puerto Rico (Facebook: @andrea.m.hung)

El cadáver calcinado de la mujer fue hallado el jueves 29 de abril por un recolector de residuos. El Instituto de Ciencias Forenses determinó horas más tarde que se trataba, efectivamente, del cuerpo de Andrea. La policía de Puerto Rico detuvo al día siguiente a Miguel Ocasio y fue sido ingresado en la cárcel en Bayamón al no poder pagar una fianza de un millón de dólares.

El acusado enfrentaba cargos criminales por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y violación a la Ley de Armas. Según las autoridades, el hombre confesó el crimen. Sin embargo, el 2 de agosto fue hallado muerto en su celda, según informó la mañana siguiente el Negociado de la Policía de Puerto Rico. Lo encontró el oficial del Departamento de Corrección con una soga atada al cuello. La celda, informaron los efectivos policiales, estaba cerrada por el “master control”.