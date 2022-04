Bad Bunny reaccionó al estreno de sus estatuas en el museo de cera Madame Tussauds

La imagen de Bad Bunny quedó inmortalizada. Este martes, el rapero de 28 años presentó dos figuras de cera en el mundialmente famoso museo de cera Madame Tussauds en Nueva York, en Times Square. Durante la ceremonia, celebró la presentación de las esculturas al posar con ellas para una sesión de fotos, una al lado de la otra. En ese sentido, quedó impactado “al verse a sí mismo”, y su reacción quedó retratada en un video que se hizo viral en redes sociales.

Benito Antonio Martínez Ocasio, verdadero nombre del cantante, donó al museo los trajes que lucen las estatuas. Uno de ellos es la vestimenta que usó en 2020, en su actuación en el Super Bowl, junto a Shakira y Jennifer Lopez, compuesto por una chaqueta larga plateada con pantalones, zapatos y durag a juego. La figura de cera también usa lentes, un cuello de tortuga gris y una cruz plateada. El abrigo está cubierto de piedras preciosas de plata, y algunas de ellas están alineadas debajo de los ojos.

Bad Bunny se sorprendió al revelar las figuras de cera para Madame Tussauds en New York y Orlando (Crédito: AFP)

Por su parte, la otra figura viste el atuendo negro con el que participó en la edición más reciente de Wrestlemania a principios de mes en el AT&T Dallas Stadium, en Texas. Se trata de una chaqueta larga de cuero negro, camisa manga larga, pantalones y zapatos negros, también a juego. Al look se le incorpora un collar de oro encadenado, lentes de sol y un piercing en la nariz.

Asimismo, las dos figuras expresan un gesto que es característico del puertorriqueño: tiene ambos dedos meñiques levantados cerca del rostro. La estatua vestida de plateado será exhibida en el museo Madame Tussauds de Nueva York, mientras que la otra se expondrá en la sede de Orlando, Florida, junto con otras efigies famosas de celebridades latinas, como Pitbull, Ricky Martin, Selena Gomez y Sofía Vergara.

La reacción de Bad Bunny al estreno de sus estatuas en el museo Madame Tussauds

En el video del acto oficial que circuló en redes sociales, se lo pudo ver al cantante de espalda a las figuras, las cuales permanecían ocultas detrás de un telón. Después de la cuenta regresiva que hicieron los presentes en el museo, él se dio vuelta para verlas por primera vez y “quedó maravillado”, según consigó People.

Bad Bunny posó junto a las figuras de cera para Madame Tussauds en New York y Orlando (Crédito: AFP)

Una vez frente a ellas, le preguntaron qué opinaba acerca de las mismas, y expresó que “se sentía muy extraño verse a sí mismo”, y además por partida doble. “Siempre me quise ver de frente yo mismo”, dijo en tono de broma. Luego, se acercó para mirarlas con mayor detalle, y tras comentar que no se parecía para nada a estar de pie frente al espejo, opinó que no les faltaba ni un detalle. Al final, posó en medio de las dos figuras con el gesto característico protagonizado por los dedos, y se pudo apreciar el sorprendente parecido entre “los dobles” y el cantante.

Otras estatuas latinas que se encuentran en uno de los muchos museos de cera de Madame Tussauds en todo el mundo incluyen a Selena Quintanilla, Mariah Carey, Lionel Messi, Jennifer Lopez, Zoe Saldaña y Eva Longoria, entre otras.