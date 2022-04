Ángela Aguilar: su hermano la defiende tras las polémicas fotos con Gussy Lau

La cantante méxico-estadounidense Ángela Aguilar, de 18 años, quien forma parte de una dinastía de música regional mexicana y comienza a abrirse paso en los grandes escenarios, ha estado bajo el ojo público tras la filtración de unas fotografías que parecían revelar una relación junto al compositor René Humberto Lau Ibarra, conocido en el medio del espectáculo como Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

Pese a que Ángela cerró el tema hace varios días asegurando sentirse triste y defraudada por la violación a su privacidad con la filtración de esas imágenes a través de las redes sociales en las que aparece besando al compositor, las reacciones siguen apareciendo y esta vez fue su hermano Leonardo Aguilar el que habló en el programa Despierta América para respaldarla: “Yo siempre voy a estar del lado de mi hermana, siempre voy a querer lo mejor para ella. Sea cual sea la decisión que tome, yo quiero que ella esté bien. Yo siempre soy equipo Ángela, siempre, en lo que sea, desde antes de esto, después de esto, durante, siempre voy a estar del lado de Ángela”.

Ángela Aguilar y su hermano Leonardo, ambos cantantes de música regional mexicana. Instagram

En referencia al video que publicó en el tema del supuesto noviazgo entre Ángela y Gussy Lau, dejó clara la relación profesional que él mantiene con el compositor: “Una cosa es el trabajo que hice con él como compositor y después lo que sea que haya pasado, lo que haya pasado después pues ya saben, Ángela hizo su comentario donde responde todo lo que me pudieran preguntar al respecto, y lo dijo perfecto, fue real y honesto”.

Lo anterior en referencia al video que publicó Ángela Aguilar en Instagram, después de iniciada la polémica, para manifestar su molestia ante las publicaciones de los medios y tras los comentarios de Gussy Lau que confirmaban no solo el romance entre ambos, también la aprobación de la familia de la cantante, versión con la que ella no coincidió: “Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada en una persona que yo no pensé. ¿Qué cara le puedo dar a mi familia? Me duele tanto y por primera vez me identifico con las mujeres que sufren este tipo de abuso”. En el clip también dijo sentirse protegida por su familia: “Voy a regresar al origen, a estar con mi familia para acurrucarme con ellos”.

El descargo de Ángela Aguilar tras las repercusiones por sus fotos con Gussy Lau

Al respecto, hace unos días trascendió que la familia Aguilar viajó a París para celebrar el cumpleaños de otra de las hijas de Pepe Aguilar, Aneliz, una decisión que fue vinculada con la necesidad de alejar a Ángela de la polémica. Respecto al apoyo del resto de la familia, Leonardo dijo en Despierta América: “Somos súper unidos y eso no ha cambiado y no va a cambiar”.

Pepe Aguilar junto a su hija Ángela, a quien ha guiado para seguir con la tradición musical de la familia. redes sociales - Instagram

Ángela Aguilar nació en Los Ángeles, California, empezó su carrera musical a los nueve años, con el lanzamiento del álbum “Nueva Tradición” junto a su hermano, continuó en solitario con “Primero soy mexicana”, en 2018, lo que le valió estar entre las cantantes más jóvenes nominadas a los Premios Grammy, y el año pasado hizo historia al aparecer en el número uno de la lista de música regional mexicana de Billboard gracias a la canción a dueto con Christian Nodal, “Dime cómo quieres”.