Cary Elwes fue mordido por una serpiente cascabel, terminó en el hospital y mostró cómo le quedó la herida

El actor británico de 59 años, Carry Elwes, no tuvo el mejor fin de semana luego de sufrir una mordida de serpiente de cascabel durante el rodaje de una película en Malibú, California, y compartió con sus fanáticos las consecuencias que le dejó el ataque porque publicó la imagen sin filtro en su cuenta de Instagram. Allí, donde cuenta con 190 mil seguidores, el actor subió una impresionante foto.

“Esta vez no me mordió una rata gigante, sino una serpiente de cascabel”, bromeó en la publicación con un guiño para los fanáticos de La princesa prometida, película estrenada en 1987, en la que participó con el papel de Westley y las ratas gigantes eran precisamente uno de los tres peligros a vencer en el Pantano de Fuego con tal de reunirse con el amor de su vida, Buttercup.

“Estoy agradecido con el staff del Servicio de Urgencias de Malibú, con los bomberos del condado de los Ángeles y con los profesionales del Hospital de la Universidad de California. Estoy recuperándome gracias a estas personas”, añadió al pie de la fotografía que muestra una escandalosa inflamación azulada en el dedo medio provocada por la mordedura.

El actor Cary Elwes fue mordido por una serpiente de cascabel en Malibú, California. redes sociales - Instagram

La presencia de serpientes de cascabel en el área de Malibú, California no es atípica, al contrario, es en estas semanas calurosas de verano cuando las serpientes salen de sus escondites en busca de alimento. De acuerdo con especialistas, son más de 35 especies de serpientes las que habitan en esta región de los Estados Unidos y aunque no todas son venenosas, las que lo son podrían poner en riesgo la vida de las personas.

El actor Cary Elwes fue trasladado a un hospital en California luego de ser mordido por una serpiente. redes sociales - Instagram

Afortunadamente, durante el rodaje en el que se encuentra Cary fue trasladado por aire y atendido de forma oportuna en el hospital. Pese al gran tamaño de la serpiente, según reporta Entertainment Weekly, todo quedó en una terrible anécdota que se prestó para las bromas y las reacciones de colegas y seguidores, como la de Samm Levine, actor de Bastardos sin Gloria, quien se rió al comentar en su posteo: “¡¡¡Pero tu recital de piano es esta noche!!! (Me alegra saber que estás bien, señor. Recupérate pronto)”. Por otr lado, Lea Thompson, actriz reconocida por su papel de Lorraine en Volver al futuro le dedicó: “Oh, querido, Dios mío, ¿cómo? Dime, por favor, para que no me pase. Que te mejores, amigo”.

A propósito de Cary Elwes y las ratas gigantes del Pantano de Fuego, la popular película La princesa prometida ya es parte del catálogo de Disney plus, como anunció el protagonista junto a su compañera Robin Wright en los primeros meses del 2020, para gusto de los cinéfilos. Cabe destacar que durante este rodaje en los años 80, Elwes no salió ileso, porque sufrió un par de percances de menor alcance que ahora cuenta con humor. También hay opciones para el público más joven que quiera familiarizarse con el trabajo de Cary Elwes porque participa en la tercera temporada de Stranger Things interpretando al alcalde Larry Kline.