Anunoby ya se entrena con los Knicks y podría regresar para las finales del Este en la NBA

OG Anunoby, alero de los Knicks de Nueva York, entrenó este viernes "con total normalidad" tras una distensión en el isquiotibial, lo que alimenta las esperanzas de que regrese a tiempo para las Finales de la Conferencia Este de la NBA

"Hoy entrenó con total normalidad; sí", afirmó el entrenador de los Knicks, Mike Brown, y calificó el progreso de Anunoby como "alentador"

El jugador se lesionó el 6 de mayo hacia el final del segundo partido de la serie de segunda ronda en la que los Knicks barrieron 4-0 a los Filadelfia 76ers

Aunque Nueva York logró ganar dos partidos sin él para avanzar de ronda, el regreso de Anunoby supondría un gran impulso para los Knicks, que se enfrentarán a los Detroit Pistons —primer cabeza de serie— o a los Cleveland Cavaliers por un puesto en las Finales de la NBA

Anunoby promedió 16,7 puntos, 5,2 rebotes y 1,6 robos, aportando una sólida presencia defensiva a los Knicks durante esta temporada

Brown señaló que seguirá las recomendaciones del cuerpo médico conforme Anunoby intensifica su preparación para volver a la competición

"A fin de cuentas, voy a esperar y dejar que el equipo médico me indique cada día qué actividades puede realizar", comentó Brown. "Veremos si mañana me dicen algo diferente"

"Pero, sin duda, resulta alentador ver que alguien que estaba de baja pueda salir a la cancha y entrenar —realizar un entrenamiento completo— tal como lo hizo OG"