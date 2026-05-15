Quién es José “Chuqui” Martínez Flores, el líder de Tren de Aragua que fue extraditado a EE.UU.: lo acusan de terrorismo
El ciudadano venezolano, que fue enviado desde Colombia a territorio estadounidense, podría recibir cadena perpetua
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó la extradición de José Enrique Martínez Flores, alias “Chuqui”, señalado como un presunto integrante de alto rango de Tren de Aragua. El acusado llegó a Houston tras ser entregado por autoridades colombianas en el marco de una investigación internacional contra la organización criminal y señalada por Washington como grupo terrorista.
Qué se sabe de José “Chuqui” Martínez Flores
Martínez Flores, de 24 años y nacionalidad venezolana, deberá responder ante un tribunal federal por cargos relacionados con terrorismo y tráfico internacional de cocaína. Según las autoridades estadounidenses, integraba el núcleo de conducción del grupo en Bogotá y coordinaba distintas operaciones ilícitas.
La acusación federal sostiene que Martínez Flores participó en una conspiración para brindar apoyo material al Tren de Aragua, grupo que fue catalogado por el Departamento de Estado como organización terrorista extranjera en febrero de 2025.
Además, la causa sostiene que el acusado participó en una estructura dedicada al envío de droga hacia EE.UU. y que parte de esos recursos eran utilizados para financiar actividades de la organización. También lo vinculan con maniobras de extorsión, homicidios y explotación sexual.
El venezolano fue detenido en Colombia el 31 de marzo de 2025 en el marco de una solicitud de captura emitida por autoridades estadounidenses. Su primera comparecencia judicial quedó fijada ante un tribunal federal del Distrito Sur de Texas para este viernes 15 de mayo.
La extradición desde Colombia y la investigación internacional
El caso fue desarrollado a partir de un trabajo conjunto entre agencias de seguridad de EE.UU. y organismos colombianos. La captura fue realizada por la Policía Nacional de Colombia y la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de oficinas judiciales estadounidenses en Bogotá.
El DOJ indicó que esta extradición representa la primera entrega de un integrante de Tren de Aragua desde Colombia hacia EE.UU. para ser juzgado por cargos de terrorismo. La investigación está enmarcada dentro del Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan y del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, estructuras creadas para combatir organizaciones criminales transnacionales y pandillas internacionales.
Qué otros líderes de Tren de Aragua son acusados en Estados Unidos
La acusación federal incluye también a otros tres presuntos referentes del Tren de Aragua:
- Yohan José Romero, conocido como “Johan Petrica”
- Juan Gabriel Rivas Núñez, alias “Juancho”
- Giovanni Vicente Mosquera Serrano, apodado “El Viejo”
De acuerdo con la causa judicial, todos fueron imputados por conspiración para brindar apoyo material a la organización. En el caso de Mosquera Serrano, además se agregaron cargos relacionados con tráfico internacional de cocaína.
Las autoridades estadounidenses señalaron que los tres permanecen prófugos. Mosquera Serrano figura entre los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), mientras que el Departamento de Estado mantiene recompensas millonarias para quienes aporten información que permita su captura.
Qué condena podría recibir “Chuqui” Martínez Flores
Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, “Chuqui” Martínez Flores podría enfrentar las siguientes penas máximas:
- Los cargos por terrorismo y narcotráfico internacional conllevan una posible sentencia de prisión perpetua.
- Se le podría imponer una sanción económica de hasta US$10 millones.
Estas penas están asociadas a la gravedad de los cinco cargos federales que enfrenta en el Distrito Sur de Texas. “Una acusación formal es simplemente una alegación. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia", aclaró el DOJ en el comunicado.
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