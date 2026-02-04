Argentina es un socio clave para la extracción de tierras raras, dice Rubio

Argentina tiene las capacidades necesarias para convertirse en un productor de tierras raras, declaró este miércoles el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, al margen de una reunión internacional organizada sobre este sector económico en Washington.

"Argentina no solamente tiene la capacidad en términos de recursos naturales (...) no solo para Estados Unidos, sino para el mundo", declaró Rubio en rueda de prensa.

El país sudamericano "tiene también los conocimientos en procesamiento, que también será críticamente importante", añadió.

Argentina es uno de los países que interviene este miércoles en la reunión ministerial organizada por Estados Unidos, con más de cincuenta países participantes, aseguró Rubio.

Los minerales y las tierras raras se han convertido en un sector crítico para la manufactura de productos tecnológicos, desde teléfonos hasta computadoras y satélites, y el gobierno de Donald Trump ha convertido esa búsqueda de recursos en uno de sus objetivos clave de política económica exterior.

China domina a nivel mundial la producción y el procesamiento de esos recursos naturales, fruto de una estrategia a largo plazo.

Argentina, que tiene estrechos lazos económicos y financieros con el gigante asiático, mantiene un difícil equilibrio. El presidente argentino Javier Milei ha hecho de la alianza geopolítica con Trump su gran activo en materia de políticas exterior.

Estados Unidos vino en ayuda de Argentina en la segunda mitad de 2025, con una línea financiera de 20.000 millones de dólares que influyó en la campaña de las elecciones legislativas.

Preguntado en la rueda de prensa sobre si ambos países negocian un acuerdo para que Argentina reciba a inmigrantes deportados de Estados Unidos, Rubio dijo que no había ningún anuncio al respecto.