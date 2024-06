Argentina expone título de Copa América ante Canadá en inicio de lenta despedida de Messi

La selección argentina expone desde este jueves el título de la Copa América en el debut en el Grupo A ante Canadá en Atlanta liderada por su estrella Lionel Messi, quien inicia un lento proceso de despedida.

El complicado Grupo A se completa con Chile y Perú, que se enfrentarán al día siguiente en el Clásico del Pacífico en el ATT&T Stadium de Arlington, una de las 14 ciudades del torneo.

Para seguir sumando nuevos récords a su inagotable palmarés, apenas comience el jueves el partido en Atlanta, Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, se convertirá en el jugador con más partidos disputados en la Copa América, con un total de 35.

También favorito al lauro que se le niega desde 2019, el alicaído Brasil abre el fuego en el Grupo D el lunes 24, el mismo día del debut de Colombia, otro candidato que se mide a Paraguay por la misma llave.

Uruguay de Marcelo Bielsa, que integra el cuarteto de postulantes al título, iniciará el domingo su marcha en el torneo contra Panamá en Miami por el Grupo C, una serie en la que Estados Unidos intentará imponer su localía ante Bolivia en Arlington.

- Camino al adiós -

Messi, quien cumplirá 37 años el lunes en plena competencia, disputará en Estados Unidos su séptima y última Copa América, aliviado por haber dejado en el camino una racha maldita de tres finales perdidas en el torneo continental (2007, 2015 y 2016).

'La Pulga' se tomó revancha por todo lo alto de la sequía albiceleste de 28 años: el título mundial en Catar-2022 y la Finalissima ese año, además del cetro continental un año antes, y ahora apunta a levantar el trofeo el 14 de julio en Miami en el mismo país donde en 2016 anunció un efímero adiós con la casaca argentina.

Una generación de jóvenes futbolistas ya habituados a la cumbre como Julián Alvarez, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, con otros aún más nóveles como Alejandro Garnacho, le dan certezas al ídolo y a su socio Angel Di María de que el legado está bajo custodia.

El 'Fideo', vital en los últimos título que conquistó Argentina, ya anunció su retiro de su selección al finalizar la Copa América-2024.

Ahora el gran reto para el entrenador Lionel Scaloni es no dormirse en los laureles... y disfrutar a sus ídolos en su etapa de cierre.

"El balance (desde el 2021), más allá de los títulos, es que hemos disfrutado un montón. Es un placer verlos entrenar y jugar, cómo se brindan. No me preocupa el futuro de Messi y de Di María, no tiene mucho sentido pensar ahora en cuando no estén. Disfrutémoslos ahora", dijo Scaloni en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium.

- Canadá: estamos preparados -

Canadá es uno de los seis seleccionados de la Concacaf que jugarán la Copa América, a la que llegó por repechaje al vencer en partido único a Trinidad y Tobago. Su entrenador, el estadounidense Jesse Marsch, admite las dificultades de medirse contra Argentina.

"Enfrentar al campeón del mundo es un privilegio para cualquier selección. Estamos preparados y esperando la excelencia absoluta de Argentina", dijo Marsch en rueda de prensa en el Mercedes-Benz Stadium.

Además de su estrella Alphonso Davies (Bayern Múnich), lo mejor de los canadienses está en el ataque, con hombres de trayectoria internacional como Jonathan David (Lille), Tajon Buchanan (Inter de Milán) y Cyle Larin (Mallorca).

Bur-ol/ma

LA NACION