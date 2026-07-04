Argentina gana 3 a 2 a Cabo Verde en la prórroga y se mete en octavos del Mundial

Argentina sufrió este viernes para ganarle 3-2 a Cabo Verde en Miami y meterse en los octavos de final del Mundial 2026, tras un partido loco que los campeones del mundo tuvieron que resolver en la prórroga ante la revelación del torneo.

La albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59') y llevaron el encuentro al tiempo extra.

Los argentinos creyeron tener la victoria a tiro tras adelantarse con un gol de Lisandro Martínez (92'), pero un zapatazo del lateral izquierdo caboverdiano Sidny Lopes Cabral (103') volvió a igualar el encuentro e hizo sufrir a los argentinos hasta su último tanto, marcado en propia puerta por el central Diney Borges (111') en un córner.