Marco Rubio reveló su mala experiencia con la dieta keto: “Estaba enojado”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, contó que su intento de seguir la dieta keto fue una experiencia negativa para él. El funcionario relató que restringir el azúcar lo afectaba de tal manera que se volvía irritable y que, durante una conversación sobre alimentación, llegó a describir aquella experiencia como un episodio “casi psicótico”.

Rubio rechazó las dietas estrictas, pero apoyó Make America Healthy Again

El relato se produjo durante una entrevista que Rubio y su esposa, Jeanette Dousdebes Rubio, mantuvieron en The Katie Miller Podcast. La conversación giró alrededor de distintos aspectos de su vida familiar, su matrimonio y su religión, hasta que la conductora le preguntó al funcionario si había adoptado la alimentación asociada con Robert F. Kennedy Jr. y su iniciativa Make America Healthy Again, conocida como MAHA.

Rubio respondió que no y cuestionó la posibilidad de mantener durante mucho tiempo un régimen basado principalmente en carne y vegetales fermentados. Para el funcionario, el problema central está en que se trata de un esquema difícil de sostener en el día a día.

El funcionario incluso llevó su crítica al terreno de los viajes internacionales. Según explicó, no se imagina en sus recorridos por distintos países con una conservadora “llena de chucrut” para poder mantener su alimentación.

A pesar de sus reparos, Rubio aclaró que sí respalda el movimiento MAHA. Según su mirada, la diferencia está entre apoyar la idea general de mejorar los hábitos de salud y adoptar personalmente una dieta extremadamente restrictiva.

Rubio contó que sufrió mientras siguió la deta keto

La conversación en The Katie Miller Podcast siguió con el gusto de Rubio por los productos dulces. Jeanette contó que su esposo come prácticamente cualquier alimento que contenga azúcar y que usualmente no puede evitar ese tipo de productos.

Rubio aclaró que apoya la iniciativa Make America Healthy Again, pero se mostró reacio a adoptar un régimen extremadamente restrictivo basado en carne y vegetales fermentados Tierney L. Cross - FR172126 AP

Entre ellos están los Pop-Tarts, un alimento que el secretario de Estado defendió con particular entusiasmo. Rubio llegó a describirlos como “una de las grandes innovaciones estadounidenses” y destacó incluso su presentación en un envoltorio de aluminio.

La explicación sobre su preferencia por los dulces llevó directamente a su experiencia con la dieta keto. Rubio reconoció que cuando intenta eliminar el azúcar de su alimentación, su estado de ánimo cambia.

En su caso, dijo que la restricción puede hacerlo enojar. Según consignó People, el funcionario explicó que ya probó una alimentación keto y que la experiencia fue especialmente intensa: “Fue un evento casi psicótico para mí”.

Rubio utilizó entonces una comparación para explicar cómo se sentía y planteó que, si tuviera que mantener ese régimen mientras desempeña su actual función, podría entrar a una reunión y decir: “Señor presidente, debemos bombardear Paraguay”. Según su testimonio, ante la pregunta de por qué, su respuesta sería: “No sé, simplemente estoy muy enojado, no he comido nada de azúcar”.

Qué es la dieta keto y cómo funciona

De acuerdo con UC Davis Health, la dieta cetogénica o keto es un régimen con un contenido elevado de grasas, una cantidad reducida de carbohidratos y distintos niveles de proteínas, según la modalidad. El objetivo es llevar al organismo a un estado conocido como cetosis.

El secretario de Estado, Marco Rubio, y su esposa, Jeanette Dousdebes, compartieron detalles de su vida personal en el podcast de Katie Miller X de Marco Rubio

En esa situación, el cuerpo deja de utilizar principalmente el azúcar o glucosa como combustible y comienza a emplear las grasas como fuente de energía. Ese proceso produce unas sustancias llamadas cetonas.

La alimentación cetogénica no es una estrategia nueva. UC Davis Health explica que originalmente fue utilizada durante la década de los 20 como tratamiento para niños con epilepsia resistente a los medicamentos, con el objetivo de ayudar a reducir las convulsiones.